وكأنه لا بد من شيء ليعكر الأجواء في النصر، حتى في أكثر مواسمه استقرارًا، وهذا الشيء بنهاية 2025-2026 وقبل موسم 2026-27 هو الأزمة المالية التي تجعله واقفًا مكتوف الأيدي أمام أي محاولة لضم صفقة جديدة.
"هذا اللاعب المشكلة" .. مسؤول نصراوي يكشف سبب الأزمة المالية ومنح وكيله مهلة أخيرة
رواتب منقوصة وصفقات موقوفة
هذا العنوان أعلاه لخصت به صحيفة "الرياضية" أزمة النصر في الفترة الحالية، حيث تتسبب الأزمة المالية في تعليق عدد من الملفات سواء الفنية أو الإدارية.
فيما يخص اللاعبين فقد حصل عدد منهم على رواتب شهر يونيو الماضي منقوصة، بجانب إيقاف التعاقدات الجديدة لحين وضوح الرؤية المالية للنادي خلال الفترة المقبلة.
في هذا الشأن، طالب الإعلامي الرياضي النصراوي عبدالعزيز العصيمي ضرورة توفير مكافآت التتويج بلقب دوري روشن السعودي 2025-26 في أسرع وقت ممكن، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في العالمي.
وكتب العصيمي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "طالما هناك أزمة مالية لحامل اللقب والبعض من نجومه تحصل على رواتب منقوصة بحسب ما يتردد. أتمنى اليوم سرعة تأمين مكافأة الدوري لنجوم حامل اللقب حتى يتم معالجة ما يمكن معالجته. كل التوفيق لحامل اللقب".
"جون دوران السبب"
بينما يتساءل الجمهور في الوسط الرياضي النصراوي عن سر الأزمة المالية التي ضربت النادي، رغم أنه أقل الأندية فسخًا لعقود لاعبيها، جاء الرد من مسؤول نصراوي..
الإعلامي الرياضي محمد الدويش أوضح أن مسؤول نصراوي – لم يفصح عن اسمه – أكد له أن المهاجم الكولومبي جون دوران هو السبب الرئيس للأزمة المالية.
وتساءل الدويش باستغراب: "من تسبب بصفقة دوران لماذا لم يتحمّلها هو وليس النادي كما تنص اللائحة؟، ماذا عن صفقات مماثلة في بقية أندية الصندوق لم تحاسب عليها؟، لماذا النصر فقط؟".
جدير بالذكر أن النصر تعاقد مع دوران في شتاء 2025، في عهد الرئيس السابق عبدالله الماجد.
مهلة أخيرة أمام وكيله
كشفت النسخة الكولومبية من صحيفة "آس" الجديد في هذا الشأن، موضحة أن المفاوضات بين النصر ونادي جلطة سراي الراغب في الحصول على خدمات دوران توقفت، في ظل رفض النادي السعودي تحمل قيمة راتب اللاعب، الذي يُقدر بـ20 مليون يورو سنويًا.
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي النصر طلبوا من وكيل الكولومبي البحث عن فريق جديد ينتقل إليه بشروط تفيد جميع الأطراف، على أن يتم حل هذه الأزمة في موعد أقصاه 25 من يوليو الجاري.
"آس" أشارت إلى أن اللاعب قد يلجأ لتخفيض راتبه، لتسهيل رحيله عن النصر، على أن يكون ذلك على سبيل الإعارة، في ظل عدم وجود نادٍ قادر على تحمل رسوم انتقال كاملة.
- GOAL
مسيرة جون دوران مع النصر
صاحب الـ22 عامًا جاء إلى النصر من أستون فيلا الإنجليزي مقابل 77 مليون يورو تقريبًا، وبعقد يمتد حتى نهاية يونيو 2030.
وشارك دوران في 18 مباراة مع العالمي، سجل خلالها 12 هدفًا، قبل أن يقرر النادي العاصمي الاستغناء عنه..
أعار النصر الكولومبي إلى فنربخشه التركي في يوليو 2025 وحتى فبراير 2026، في تجربة اتهم خلالها بالتمرد على المشاركة ببعض المباريات، لتكون حصيلته معه 21 لقاء، محرزًا خمسة أهداف وصانعًا لثلاثة آخرين.
لكن مدة الإعارة إلى النادي التركي لم تكتمل في ظل عدم شعور اللاعب بالراحة، ليُعار إلى زينت الروسي في شتاء 2026 وحتى صيف العام ذاته، قبل أن يعود للنصر من جديد في الفترة الحالية، ولا يزال مستقبله غامضًا، لكن الأكيد أن بقاءه في صفوف العالمي مرفوض، لأسباب مالية وفنية أيضًا.
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