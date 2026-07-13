"هذا اللاعب المشكلة" .. مسؤول نصراوي يكشف سبب الأزمة المالية ومنح وكيله مهلة أخيرة

هذا العنوان أعلاه لخصت به صحيفة "الرياضية" أزمة النصر في الفترة الحالية، حيث تتسبب الأزمة المالية في تعليق عدد من الملفات سواء الفنية أو الإدارية.

فيما يخص اللاعبين فقد حصل عدد منهم على رواتب شهر يونيو الماضي منقوصة، بجانب إيقاف التعاقدات الجديدة لحين وضوح الرؤية المالية للنادي خلال الفترة المقبلة.

في هذا الشأن، طالب الإعلامي الرياضي النصراوي عبدالعزيز العصيمي ضرورة توفير مكافآت التتويج بلقب دوري روشن السعودي 2025-26 في أسرع وقت ممكن، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في العالمي.

وكتب العصيمي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "طالما هناك أزمة مالية لحامل اللقب والبعض من نجومه تحصل على رواتب منقوصة بحسب ما يتردد. أتمنى اليوم سرعة تأمين مكافأة الدوري لنجوم حامل اللقب حتى يتم معالجة ما يمكن معالجته. كل التوفيق لحامل اللقب".











