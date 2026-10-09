بروفة الألفية لفيليكس: مفاجأة كومان أفاقت النصر من خدعته .. ووليد عبد الله "لم يتعرق" رغم الثلاثية!

في لقائه الأول مع كريستيانو رونالدو داخل قلعة النصر، قال وليد عبد الله إنه "تعرّق" من كثرة التوتر، وهو يتحدث مع النجم البرتغالي، وتدور الأيام، ويعود وليد "منافسًا" أمام النصر، لأول مرة منذ رحيله عن قلعة العالمي.

بشكل عام، خاض وليد عبد الله مباراته العشرين ضد النصر، حيث سبق وأن دافع عن عرين الشباب في 19 مواجهة، كان آخرها في موسم 2006-2007، قبل أن يرتدي قميص فارس نجد، ومن ثمّ يقضي سنوات طويلة، قبل أن يذهب للدفاع عن ألوان الدرعية.

ورغم أنه تلقى الخسارة التاسعة أمام النصر، وبينما كان الوصف الأدقّ لفوز كتيبة بوستيكوجلو، بأنها كانت "مع الرأفة"، فإن وليد عبد الله لم يتعرق أمام مدافع رونالدو ورفاقه، في أكثر من لقطة، أثبتت بأن صاحب الـ40 عامًا، قدم ما عليه، رغم إصابة الذراع واستكمال اللقاء برباط طبي، في مباراة كان فيها النصر متفوقًا "طولًا وعرضًا".

* التصدي لتسديدة كينجسلي كومان، قبل أن ترتدّ الكرة إلى رونالدو ليسجل الهدف الأول.

* منع فرصة هدف أولمبي، من ركلة ركنية حاول جواو فيليكس أن يخادع بها حارس الدرعية.

* منع فرصة انفراد محقق من جواو فيليكس في الدقيقة 43، بعد بينية مذهلة من رونالدو.

* تصدي لتصويبات قوية من جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو وساديو ماني داخل منطقة الجزاء.



