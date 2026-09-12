الهريفي يبطل مبرر رئيس الخليج وبوستيكوجلو يستشهد بخسارة الهلال .. حسم جدل ركلة جزاء النجعي أمام الخليج!

رغم غياباته، إلا أن الخليج أجبر النصر على التعادل بنتيجة (1-1)، في مباراة مليئة بالمواقف الجدلية، في ميدان الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي "موسم 2026-2027".

أحداث كثيرة امتلأت جدلت أثناء المباراة، ما بين ركلة الجزاء التي طالب بها النصر في آخر الدقائق، والتعادل النصراوي الذي صرّح أحمد خريدة، رئيس الخليج، بأن هفوة لاعبه التي آلت إلى الهدف، سببها اعتقاد منه بوجود إصابة في الملعب، ناهيك عن حديث المدير الفني أنج بوستيكوجلو، الذي استشهد فيه بالهلال، ومطالبة أحد الإعلاميين بالاعتذار إلى فارس نجد.

النصر لم يتمكن من معادلة الهلال في صدارة ترتيب دوري روشن، قبل فترة التوقف، ليحتل المركز الثالث، برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن الزعيم.