محمود خالد

لا يلدغ من جحر مرتين: النصر يرد على سامي الجابر .. ويفلت من عقوبة جيسوس بـ"التاريخ الحلال"!

النصر لعبها بذكاء..

وكأن نادي النصر قرر أن يرد على الجميع، فما فعله الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في ليلة التتويج، بإشارته التي قيل إنها ترمز للمكسب الحلال، لم يكن كافيًا لإرضاء طموح النصراويين الذين قرروا اللعب بذكاء في رسائلهم إلى الخصوم.

مع مرور الجولات، يستبعد فريق تلو الآخر، ويبقى الصراع بين النصر والهلال على لقب دوري روشن السعودي، حتى تمكن رفاق كريستيانو رونالدو، من حسم اللقب بعد غياب لمدة سبع سنوات.

  • النصر والتاريخ الحلال

    إذا ما كان هناك تغريدات ستحتل مكانًا في تاريخ الحساب الرسمي بنادي النصر، فبالتأكيد ستكون تغريدة "التاريخ الحلال"، واحدة منها.

    النصر استغل تواجد أحد المتواجدين في متجره، مرتديًا قميص الهلال، ويحمل قميص كريستيانو رونالدو مع العالمي، ليتم التقاط صورة له، وترفق معها رسالة "الكل يحلم باقتناء قطعة من التاريخ الحلال. الكل بلا استثناء".

    تلك التغريدة التي تخطت حاجز الـ27 مليون مشاهدة، وتجاوز الـ10 آلاف تعليق، أثارت حالة واسعة من الجدل، حيث اعتبرها متابعون إشارة صريحة إلى الهلال، وإسقاط على منافس الرياض، بما يتعلق بتاريخ البطولات وكيفية الحصول عليها.

  • ماذا يقول القانون؟

    ووفق تحليل خبراء القانون، فبالإمكان القول إن النصر "لعبها بذكاء"، وبطريقة تخلو من وجود أي مخالفة قانونية تستوجب العقوبة.

    هذا ما ذكره المحامي فهد القحيز، لصحيفة "الرياضية"، بقوله إن محتوى التغريدة يحمل استفزازًا رياضيًا وسخرية مبطنة، ولكنه لا يتضمن إساءة صريحة".

    ورفض القحيز اعتبار التغريدة بأنها مخالفة إعلامية، حيث تخلو من السب أو القذف، أو المحتوى الخادش للنظام العام، أو الادعاءات التي تمس السمعة بشكل صريح، مستبعدًا توجيه شكوى ضده، وأن الأمر قد لا يتعدى تلقي تحذير من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، من نشر محتوى استفزازي.

    واتفق المستشار القانوني رياض الزهراني، على أن المنشور غير مسيء، ولا يوجد ممسك قانوني ضد التغريدة، متسائلًا بشأن وجود الإساءة في عبارة "الكل يريد قطعة من التاريخ الحلال، كما أكد أن الأمر منطقي بأن المشجعين يسعون لاقتناء قميص نجم كبير مثل رونالدو، ولا يوجد مجال لتقديم شكوى من أي نادٍ ضد النصر.

    رد على سامي الجابر

    ورغم استبعاد هذه الفرضية على وجه الخصوص، إلا أن تغريدة النصر، عامة، قد تمثل ردًا على سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال، والذي أثار الجدل بالتشكيك في لقب دوري المحترفين السعودي، الذي توج به النصر في موسم 2013-2014.

    وقال الجابر، خلال ظهوره عبر برنامج "نادينا"، إنه لن يوجه التهنئة إلى النصر عن بطولته في موسم 2014، لأنه يعرف كيف حقق النصر الدوري.

    وأضاف الجابر حينها إن النصر يعيش نفس الحالة التي كان عليها في ذاك الموسم، حيث كان متمسكًا بالفوز، وكانت هناك مباريات يقترب من خسارتها، وانتهى الموسم بفارق نقطتين، بعدما كانت تصل إلى ما بين 7 أو 9 نقاط، والطريف في الأمر أن ما قاله الجابر تحقق بالفعل، وأنهى النصر الموسم، برصيد 86 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الهلال.

    إفلات من عقوبة جيسوس

    وربما كان النصر أكثر نصحًا من مدربه جورج جيسوس، الذي دفع ثمن إشارته الواضحة التي حملت اتهامًا وتشكيكًا صريحًا في الهلال، بأنه يملك قوى سياسية خارج الملعب.

    جيسوس حاول نفي الأمر، ولكن بعد فوات الأوان، فالتصريح متداول، والهلال تقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق ضده، خاصة وأن تفسير حديثه من البرتغالية، أكد اتهامه للأزرق والذي وضعه في طائلة العقوبة.

    وقررت لجنة الانضباط توقيع عقوبة مالية قدرها 50 ألف ريال ضد جورج جيسوس، إلا أنه لم يتم إيقافه، حيث تم فرض غرامة 30 ألف لحساب الاتحاد السعودي و20 ألف للهلال.

    وهنا، يمكن القول إن النصر قرر أن يثير الآراء مستغلًا قميص الهلال، وبطريقة تخلو من أي عقوبة قانونية، ليثبت بأن خطأ جورج جيسوس لن يتكرر.

  • كلمة أخيرة..

    ما بين المناوشات مع الأهلي، وإثارة الهلال بحديث البطولات، بات حديث الصباح والمساء في أروقة المركز الإعلامي بنادي النصر، والذي أنعش جماهيره بعودة لقب الدوري الغائب منذ عام 2019.

    رونالدو أيضًا نجح في إيصال رسالة بذكاء قانوني، إشارة بسيطة فسرها الكثيرون بأن لها علاقة بالهلال، كما ربط أسطورة الزعيم محمد الدعيع، احتفال رونالدو بأنه "معيب" إذا ما كان الهلال هو المقصود، رغم أن "الدون" لم يشر إلى ذلك صراحة.