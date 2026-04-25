فيديو | إعلام الهلال "يجهل تاريخه" وينتظر سقوط الأهلي والنصر لهذا السبب .. رد قوي على محاولات التقليل من دوري أبطال آسيا 2

الإعلامي السعودي قال في تصريحاته عبر برنامج "زخم":"أولًا دعونا نبارك لنادي النصر بمناسبة استحقاقه التأهل إلى النهائي الآسيوي، بغض النظر عن البطولة أو تصنيفها أو اسمها، سواء دوري الأبطال 10 أو 2".

وأضاف:"النصر لو اعتذر أو انسحب من البطولة، العقوبة ستتجه إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم وتؤثر على التصنيف وأشياء أخرى، ولكن الفريق تواجد بصفته كممثل للكرة السعودية".

وتابع:"بالنسبة لوضع البطولة، يهمني تحقيق النصر لها، الفريق بدأها من المجموعات وصولًا بالنهائي الذي سيقام على ملعبه، ولا يهمني حملات التقليل منها، لأنه لو فشل الفريق في تحقيقها سيقولون إنه لم ينجح في الفوز بمسابقة ضعيفة، ولو توج بها سيكون الرد إنه من المنطقي حدوث ذلك بعد الأموال التي تم إنفاقها على الفريق".