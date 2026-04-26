في وقت كان من المفترض به أن يكون الأهلي هو الاسم الأكثر شيوعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب تحقيقه لقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، كان للنصر نصيبًا من "الترند" بأيدي لاعبي الراقي، الذي استغلوا الفرصة للسخرية من غريمهم.
"لن يكون مشهد سعادتهم مكتملًا دون إقحام النصر" .. لاعبو الأهلي يسخرون من العالمي بعد تحقيق الآسيوية
الأهلي بطل آسيا للمرة الثانية على التوالي
عاشت كتيبة المدرب الألماني ماتياس يايسله أمس السبت، ليلة تاريخية في جدة، بفضل تحقيق اللقب القاري للعام الثاني على التوالي، وللمرة الثانية بشكل عام في تاريخ النادي الأهلي.
اللقب تحقق بعد الفوز أمام ماتشيدا الياباني بهدف نظيف، سجله النجم البديل فراس البريكان، رغم خوض الراقي للمباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68، على إثر طرد زكريا هوساوي.
بهذا الإنجاز، عادل الأهلي الرقم القياسي الذي سُجل لسنوات باسم جاره الاتحاد، وقتما حقق اللقب القاري مرتين متتاليتين عامي 2004 و2005.
ميريح ديميرال يسخر من النصر
بينما تجوب حافلة الأهلي المكشوفة شوارع مدينة جدة، للاحتفال مع الجماهير باللقب الآسيوي، لم يتخل المدافع التركي ميريح ديميرال عن عادته في الفترة الأخيرة، باستغلال أي مناسبة للسخرية من النصر.
ديميرال قام بعرض شعار النصر عبر هاتفه الخاص أمام الجماهير، ساخرًا منه، سواء لعدم تحقيقه اللقب القاري قط في تاريخه أو لعدم مشاركته في الأساس في هذه النسخة من البطولة، إذ يشارك في دوري أبطال آسيا 2.
لم يتوقف ميريح ديميرال عند النصر فقط، بل حاول "قصف جبهة" خصومه الآخرين كالهلال والاتحاد اللذين ودعا البطولة من دوري الـ16 وربع النهائي – على الترتيب – بتصريحاته.
المدافع التركي قال: "هذه البطولة واحدة من أصعب البطولات، لكننا حققنا. العديد من الفريق ودعت البطولة، لكنني لن أحدد أسماء، أما نحن فحققناها بفضل دعم جماهيرنا".
الصانبي ومجرشي على خطى ديميرال
في الإطار نفسه، ظهر عبدالرحمن الصانبي؛ حارس مرمى الأهلي في بث مباشر عبر حسابه الشخصي، عقب تحقيق لقب النخبة الآسيوية، واستفز النصراويين كذلك، إذ بدى أن أحدهم قلل من البطولة.
الصانبي وبمشاركة زميله الظهير علي مجرشي قالا لأحد مشجعي النصر في البث وهما يرفعان الميدالية الذهبية: "انظر إلى هذه!، صعبة عليك والله. تقول إن آسيا سهلة وأنت لا تشارك بها من الأساس. متع عينك بالميدالية، فهذه صعبة عليك والله، أعرف إنك مقهور".
رد مدير رابطة جمهور النصر
ما فعله لاعبو الأهلي من إسقاط على النصر، دفع مدير إدارة رابطة جماهير العالمي فهد الحزيم، للرد، متوعدًا بالرد في مواجهة الفريقين المقبلة.
وكتب الحزيم، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "مبروك لهم البطولة، لكن اللي شفناه من تصرفات "بعض لاعبيهم" ما يعكس قيمة الإنجاز ، بل دليل واضح على حجمه الحقيقي ، فحتى وهو يحتفل بإنجازه ما لقى شي يشغله أكثر من النصر ، وكلنا نعرف أين يكون الرد ، في ملعبنا وبين جماهيرنا، وبالطريقة التي تليق باسم النصر".
وأضاف موجهًا حديثه لجماهير العالمي: "لا تنجرفون خلف الاستفزاز، قوتنا في حضورنا وهدوئنا وثقتنا، وموعدنا في مدرجنا وداخل المستطيل".
"لن يكتمل مشهد سعادتهم دون إقحام النصر"
بعض إعلاميين النصر كذلك استفزهم حديث الأهلاويين، كأحمد الكاموخ، الذي علق على مطالب البعض بأن يقيم العالمي ممرًا شرفيًا للراقي في مواجهة الفريقين المقبلة، احتفالًا باللقب القاري، ساخرًا..
الكاموخ كتب: "حتى في ظل احتفال الأهلي ببطولة النخبة، لن يكون مشهد سعادتهم مكتملًا دون إقحام النصر في أفراحهم. أما بالنسبة لقضية الممر الشرفي للأهلي، فقد قام النصر لهم ممرًا شرفيًا بأثر رجعي، وذلك بعد أن هبط الأهلي إلى يلو، فسخر منه الجميع ماعدا النصر.. عندما قاله (ستبقى كبيرًا.. وستعود)".
موعد كلاسيكو النصر والأهلي
يحل الأهلي ضيفًا على النصر باستاد الأول بارك، في 29 من أبريل الجاري، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي، في أول مباراة للراقي بعد تحقيق اللقب القاري.
ويتصدر العالمي جدول ترتيب دوري روشن برصيد 76 نقطة، فيما يحل الراقي في المركز الثالث بـ66 نقطة، لكن الفريق الجداوي خاض مباراة أقل.