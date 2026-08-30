"معقول أن يصل النصر لهذا الحد!" .. منشور ساخر من الأهلي بعد هزيمة الخلود يشغل الغضب حول العالمي

في الموسم الماضي 2025-26، بدأ ما يشبه بـ"الحرب" بين النصراويين والأهلاويين سواء جماهير، إعلاميين أو حتى لاعبين، حيث تصدر تحديدًا المدافع التركي ميريح ديميرال؛ محترف الراقي، المشهد بالإسقاط أكثر من مرة عن "تفويت المباريات" لصالح الفريق العاصمي، لتسهيل تتويجه بقب دوري روشن السعودي.

ومع انطلاق الموسم الجاري، بدأت تلك "الحرب" من جديد من الجانب النصراوي، الذي أسقط قبل أيام على هبوط الأهلي لدوري يلو للدرجة الأولى بنهاية موسم 2021-22، والليلة استغل هزيمة الراقي أمام الخلود ليسخر منه من جديد..



