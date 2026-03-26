"البيت النصراوي يغلي" .. هذا هو الحال حاليًا بعد إعلان مواعيد وأماكن إقامة مباريات دوري أبطال آسيا 2 المقبلة، والتي يشارك بها العالمي ممثلًا عن السعودية، وسط اتهامات لرابطة الدوري السعودي للمحترفين بـ"التعنت" ضد كتيبة المدرب البرتغالي جورج جيسوس.
"قوة قاهرة" تدفع عضو شرف النصر للدعوة للانسحاب من دوري أبطال آسيا 2 .. ومسؤول كويتي سابق يحذره
ما القصة؟
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر بشكل رسمي، إقامة مواجهة النصر والوصل الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، في 19 من أبريل المقبل، على أرض الأخير.
هذا القرار جاء رغم تقديم الاتحاد السعودي لكرة القدم طلب استضافة مباريات البطولة على غرار دوري أبطال آسيا للنخبة؛ المشارك بها الثلاثي الأهلي، الهلال والاتحاد، لكن تم تفضيل الملف الإماراتي في الأخير.
الأزمة الرئيسية تكمن في تضارب المواعيد بين دوري أبطال آسيا 2 ودوري روشن السعودي..
بحسب التقارير الصحفية، فإن النصر تقدم بطلب لرابطة الدوري السعودي للمحترفين طالبًا تقديم مباراته أمام الاتفاق في الجولة الـ29 من دوري روشن، والمقرر لها 24 أبريل إلى 15 من الشهر ذاته، كون موعدها سيكون بعد 48 ساعة فقط من موعد مواجهة نصف النهائي بدوري الأبطال، حال نجح العالمي في العبور من الوصل.
لكن المفاجأة أن رابطة الدوري السعودي رفضت طلب النصر، رغم أنها قامت بتقديم مباريات الأندية المشاركة في النخبة الآسيوية "الهلال والأهلي والاتحاد"، في الجولة نفسها (29) إلى السابع من أبريل الجاري، لتعارض المواعيد مع دوري روشن.
دعوة للانسحاب من دوري الأبطال
عطفًا على أزمة تضارب المواعيد هذه، اقترح الإعلامي الرياضي محمد الدويش على مسؤولي النصر الانسحاب من البطولة القارية، للتركيز على تحقيق لقب دوري روشن الموسم الجاري.
الدويش كتب: "أصبح الاعتذار عن إكمال بطولة آسيا 2 خيارًا لا مفر منه أمام شركة نادي النصر.. الدوري السعودي أهم من كل بطولات آسيا.. اتحاد القارة لا يريد النصر بطلًا وكذلك لجنة الصدفة.. صدق من قال يريدونك فقط مسوّقًا لبطولاتهم".
المفاجأة كانت اتفاق عضو شرف نادي النصر الأمير وليد بن بدر بن سعود مع اقتراح محمد الدويش، موضحًا أن ما يدعم موقف العالمي هو إقامة المباريات في الإمارات، في وقت تعاني به منطقة الشرق الأوسط من هجمات إيرانية على خلفية الحرب الأمريكية-الإسرائيلية.
وأوضح الأمير وليد بن بدر، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "نعم، أؤيّد الأستاذ محمد الدويش بالاعتذار عن المشاركة في بطولة آسيا 2، خاصّة في ظل الأوضاع الراهنة وتعتبر بلا أدنى شك ضمن (القوة القاهرة)، والتي لا تستوجب عقوبة، كما كان الحال في وقت جائحة كورونا!، ولأجل النصر فالمشاهدات بآسيا 2 تفوق بمراحل نخبة آسيا حسب الأرقام المعلنة".
تحذير كويتي
الدعوة للانسحاب تفاعل معها محبو النصر في كل مكان، ومن ضمنهم سعود مشلش؛ عضو الاتحاد الكويتي لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات سابقًا..
سعود مشلش حذر مسؤولي النصر من عواقب الانسحاب، مؤكدًا أن الأمر قد يصل إلى حرمان الفريق من المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.
وعلق مشلش ردًا على عضو شرف النصر: "لا تأمن الاتحاد الآسيوي فقد يمنعك من النخبة العام القادم، له سوابق ضد النصر، فلا تعطيه فرصة يقصيك".
مشوار النصر في دوري أبطال آسيا 2 (2025-2026)
العالمي كان قد حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات بالنسخة الحالية من البطولة القارية، محققًا الفوز أمام الزوراء العراقي، الاستقلال الطاجيكي وجوا الهندي، ليحصد 18 نقطة.
وفي دور الـ16، عبر النصر من كاراباج الأذربيجاني، منتصرًا في الذهاب (1-0)، وفي الإياب بالنتيجة نفسها.