بعد طرد مدافع الاتفاق: رد قاطع على مجاملة البلوي للنصر .. والفراج لسمير عثمان: "ظلمت الأهلي أكثر أم الزمالك؟"

بالحديث عن سلسلة الأخطاء التحكيمية هذا الموسم، وما إذا كان النصر مستفيدًا من "هفوات" التحكيم، فقد وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة للرد على الاتهامات الموجهة إلى فيصل البلوي، بشأن وجهة شبهة مجاملة لرفاق كريستيانو رونالدو.

الفراج استشهد بلقطة تراجع البلوي عن احتساب ركلة جزاء لصالح النصر، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، بعد التوجه إلى تقنية الفيديو، مؤكدًا أن الحكم إذا ما أراد أن يجامل الأصفر، كما يزعمون، لاحتسبها جزائية وإن تسببت في غضب كبير من الجماهير.

ووجه الفراج سؤالًا إلى الخبيرين التحكيميين محمد فودة وسمير عثمان، بشأن نسبة إمكانية احتساب ركلة الجزاء، بناءً على خطأ مدافع الاتفاق، ليعلق عثمان بأن اللقطة لم تكن لتستحق جزائية على الإطلاق، وهو الأمر الذي اتفق عليه فودة، الذي قال إن الكرة اصطدمت بصدر المدافع، وليس بذراعه، وإن الحكم أدار المباراة بشكل جيد جدًا.