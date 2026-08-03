النصر أحسن من غيره!.. نادٍ سعودي كبير مهدد بـ"فسخ جماعي" لعقود نجومه

وأخيرًا.. شددت صحيفة "الرياضية" على أن إدارة نادي الاتفاق، قررت التحرك بشكلٍ عاجل؛ من أجل محاولة احتواء هذه الأزمة، التي تسبق انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 بأيامٍ قليلة.
ورغم هذه التحركات؛ لفتت الصحيفة إلى أن الاتفاق، لا يستطيع إيجاد الحلول اللأزمة لهذه الأزمة - حتى الآن -.
وأوضحت الصحيفة أن ناديي النصر والشباب، واجها أزمة مشابهة خلال الفترة الماضية؛ حيث تحصل نجوم العالمي على رواتب يونيو "ناقصة"، بينما لم يتقاض لاعبي الليث مستحقاتهم منذ 3 أشهر.
ولم تتصاعد أزمة نجوم النصر والشباب، مثلما يحدث في الاتفاق حاليًا؛ حتى ولو أن عدد من لاعبي الليث طالبوا مجلس إدارة ناديهم، بالحصول على رواتبهم سريعًا.