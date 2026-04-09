"بعد تحذيرات من تكرار مأساة النصر"!.. الاتحاد يحسم مصير سيرجيو كونسيساو

المثير في الأمر أن تصريحات المصدر المسؤول بنادي الاتحاد؛ جاءت في أعقاب المخاوف التي أثارها الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، خلال الساعات الماضية.

الصرامي أكد في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، أن "إقالة" المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ سيدخل الاتحاد في أزمة "الرقابة المالية النشطة"، مثل عملاق الرياض النصر.

الرابطة السعودية المحترفة فرضت "الرقابة النشطة" على النصر؛ وذلك بعد الخسائر المالية التي تعرض لها النادي، خلال الفترة الماضية.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن تكلفة "إقالة" كونسيساو، مرتفعة للغاية؛ وهو ما سيُسبب خسائر ضخمة للعميد الاتحادي، تجعل فرض "الرقابة المالية النشطة" أمر لا مفر منه.

"الرقابة المالية النشطة" تفرض قيودًا على الصفقات؛ كما تجعل النادي مهددًا بخصم نقاط من رصيده في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، أو حتى التهبيط.