علي سمير

فيديو | مفاجأة .. الاتحاد يفكر في بيع أحد نجومه والنصر يطلب "سُلفة مالية" من رونالدو

أوضاع مالية صعبة للعالمي

كشف الإعلامي سعود الصرامي، عن مفاجأة مدوية، بخصوص الوضع المالي للثنائي النصر والاتحاد، وصعوبات حصولهما على الرخصة الآسيوية للموسم المقبل 2026/2027.

وأوضح الصرامي أن الأمر وصل إلى قيام كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، بمساعدة النادي بمبلغ مادي، من أجل تصحيح أوضاعه في بطولة دوري أبطال آسيا 2.

    معاناة الاتحاد والنصر

    الإعلامي المعروف قال عبر برنامج "ملاعب" مع فيصل الجفن على "العربية إف إم":"الأندية تعاني الكثير من الضغوط بسبب المصروفات، هناك خبر مفاجىء، الاتحاد لم يحصل حتى الآن على الرخصة الآسيوية".

    وأضاف:"حتى هذه اللحظة ومن خلال مكالماتي مع النادي، أؤكد لك أن النصر لم يحصل على الرخصة الآسيوية حتى الآن، ولكن هناك محادثات بين سيميدو وكريستيانو رونالدو، بقيام الأخير بمساعدة النادي ماليًا".

    وتابع:"كريستيانو سيقوم بدفع المبلغ الذي يعطل النصر عن الحصول على رخصته، وفي المقابل قد يتم إعادة المبلغ له من خلال أسهم أو اعتبارها سلفة".

    الاتحاد قد يبيع ديابي

    وواصل الصرامي حديثه:"النادي يلعب الآن بالنسخة القديمة، سيكون عليه تجديدها حتى يشارك في البطولات الآسيوية للموسم المقبل دون مواجهة أي مشاكل".

    وأوضح:"السؤال الآن، هل يقوم الاتحاد ببيع بعض اللاعبين بمبالغ مرتفعة مثل موسى ديابي، حتى يقوم بتصحيح أوضاعه المالية، الفريق لديه لاعبين لا يشاركان، ومع ذلك يلعبان بصفة أساسية مع صربيا والكاميرون".

    وأنهى تصريحاته:"انظر إلى حكم الإهدار المالي، الاتحاد لا يستفيد بأي منهما، مما يدفعنا نحو إعادة النظر في نظام المواليد بشكل عام".




  • مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 67 نقطة من 26 مباراة؛ وبفارق 3 نقاط فقط عن فريق الهلال الأول لكرة القدم، صاحب "الوصافة".

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الوصل الإماراتي، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

  • مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 26 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و8 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة والسد القطريين (7-0) و(4-1)، في الأسبوعين السابع والثامن.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

