خطط لاستفزاز الجماهير ونجم النصر دخل قائمته السوداء!.. اعترافات مثيرة من ميريح ديميرال

وفي هذا السياق.. اعترف النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع عملاق جدة الأهلي؛ بأنه تعمد "استفزاز" جمهور نادي النصر، على هامش الكلاسيكو السعودي الكبير.

واحتفل ديميرال بـ"الميدالية الذهبية"، التي تحصل عليها بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، أمام الجماهير النصراوية التي حضرت الكلاسيكو؛ في إشارة إلى عدم امتلاك العالمي هذا اللقب القاري الغالي، في خزائنه.

وعن ذلك يقول ديميرال في تصريحات مع بودكاست "DemCast": "لقد جلبتُ ميدالية (النخبة الآسيوية) معي، إلى أرضية الملعب؛ وقمتُ بإعطائها إلى أحد إداريي الأهلي، ليحتفظ بها عند الحاجة".

وأضاف المدافع التركي: "كنتُ أعرف أنه سيحدث شيء ما في الكلاسيكو؛ وبالفعل.. عندما وقعت المشاحنات، أخذتُ الميدالية واحتفلت بها أمام جماهير النصر".