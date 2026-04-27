"أوقف رسالة التهنئة بعد السخرية": اتهام مسؤول أهلاوي بنشر التعصب ضد النصر .. جلب 6 بطولات دوري!

وتضمن مشهد احتفال لاعبي الأهلي في الحافلة المكشوفة، لقطات جدلية، حيث قام المدافع ميريح ديميرال بعرض شعار النصر عبر هاتفه الخاص أمام الجماهير، للسخرية منه، فضلًا عن توجيه رسالة ساخرة أخرى، برده على من يقول إن النخبة سهلة، قائلًا "لماذا لا يفوزون بها؟ هذا هو الجواب، النخبة واحدة من أصعب البطولات. فرق كثيرة خرجت من البطولة لا أرغب بتحديد أسمائها، ولكن نحن حققناها، بدعم جمهورنا في كل لقاء".

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن ثنائي الأهلي، عبد الرحمن الصانبي وعلي مجرشي، كانا يتحدثان مع مشجع نصراوي، قائلين له "غذي عينك، هل تشاهد هذه؟ هو ليس مشاركًا في البطولة أصلًا".

أضف إلى ذلك، ما ذكره خالد الغامدي، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي، الذي كان مدعاة للجدل، حول توجيه أصابع الاتهام إليه بالإسقاط على النصر.

وتحدث الغامدي عبر وسائل الإعلام، بقوله إن الجماهير الأهلاوية قدمت لوحة فنية رائعة في الملعب، وإن ماتياس يايسله أثبت بأنه سيد مدربي آسيا، كما أن الفريق لا يضم لاعبين، بل مقاتلين وأبطالًا حقيقيين في الملعب، .

وأضاف الغامدي "الأهلي في عامين، حقق إنجازًا كبيرًا لأندية كل تاريخها عبر 60 و70 سنة، لديها نسختان من البطولة، وليست هذه البطولة، لا يزال أمامنا جماهير لنفرحها ولن نتوقف عن إسعادها".