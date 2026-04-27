Goal.com
مباشر
FBL-KSA-NASSR-AHLIAFP
محمود خالد

"أوقف رسالة التهنئة بعد السخرية": اتهام مسؤول أهلاوي بنشر التعصب ضد النصر .. جلب 6 بطولات دوري!

النصر
الأهلي
دوري روشن السعودي

وسط المشاحنات بين الناديين مؤخرًا..

"المناكفات بين الأهلي والنصر".. عنوان صار يشغل الرأي العام في الآونة الأخيرة، في ظل توتر الأجواء بين الناديين، والوقائع التي تم رصدها من قِبل لاعبي الراقي، عقب التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

الأهلي احتفل بحصد لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الثانية في تاريخه، عقب الفوز على ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الإنماء.

  • ماذا حدث في ليلة التتويج؟

    وتضمن مشهد احتفال لاعبي الأهلي في الحافلة المكشوفة، لقطات جدلية، حيث قام المدافع ميريح ديميرال بعرض شعار النصر عبر هاتفه الخاص أمام الجماهير، للسخرية منه، فضلًا عن توجيه رسالة ساخرة أخرى، برده على من يقول إن النخبة سهلة، قائلًا "لماذا لا يفوزون بها؟ هذا هو الجواب، النخبة واحدة من أصعب البطولات. فرق كثيرة خرجت من البطولة لا أرغب بتحديد أسمائها، ولكن نحن حققناها، بدعم جمهورنا في كل لقاء".

    لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن ثنائي الأهلي، عبد الرحمن الصانبي وعلي مجرشي، كانا يتحدثان مع مشجع نصراوي، قائلين له "غذي عينك، هل تشاهد هذه؟ هو ليس مشاركًا في البطولة أصلًا".

    أضف إلى ذلك، ما ذكره خالد الغامدي، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي، الذي كان مدعاة للجدل، حول توجيه أصابع الاتهام إليه بالإسقاط على النصر.

    وتحدث الغامدي عبر وسائل الإعلام، بقوله إن الجماهير الأهلاوية قدمت لوحة فنية رائعة في الملعب، وإن ماتياس يايسله أثبت بأنه سيد مدربي آسيا، كما أن الفريق لا يضم لاعبين، بل مقاتلين وأبطالًا حقيقيين في الملعب، .

    وأضاف الغامدي "الأهلي في عامين، حقق إنجازًا كبيرًا لأندية كل تاريخها عبر 60 و70 سنة، لديها نسختان من البطولة، وليست هذه البطولة، لا يزال أمامنا جماهير لنفرحها ولن نتوقف عن إسعادها".

    • إعلان

  • مفاجأة "نصراوية"

    وفي هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي تركي السهلي، عبر برنامج "نادينا"، عن كواليس أخرى تتعلق بتوتر الأجواء بين النصر والأهلي، أعقاب التتويج الآسيوي.

    وقال السهلي، إن نادي النصر كان يحضر لنشر رسالة تهنئة إلى الأهلي، بمناسبة فوزه باللقب الآسيوي، وعندما طُلبت موافقة الرئيس التنفيذي للنصر، أوقف الأمر لحين متابعة رد الفعل الأهلاوي، وعندما شاهد السخرية، رفض النشر.

  • من ورّط الأهلي؟

    وزاد السهلي من الشعر بيتًا، بقوله إن أحد إداريي الأهلي، والعاملين في الخطاب الرسمي الأهلاوي، هو السبب في تلك المشاحنات مع النصر.

    وأوضح "هذا الرجل كان في لجنة التوثيق، وكان كل همه ألا يحصل النصر على دوريات أعلى، واستطاع أن يحصل على توثيق 6 بطولات دوري للأهلي، وكلما ذكر في لقاء تليفزيوني، يتحدث عن النصر بإسلوب عدائي، ثم قام بتسويق نفسه بأنه أتى للراقي بـ6 بطولات، فصار لديه 9 دوريات مقابل 10 للنصر".

    وأضاف السهلي، أن السلوكيات الصادرة من لاعبي الأهلي ورئيسه، تتنافى مع عظمة النادي ولغة شعرائه وفنانيه، مضيفًا أن أحدهم حوّل الأهلي إلى ثقافة المهزوم، رغم أنه منتصر بتتويجه باللقب الآسيوي.

    وتساءل السهلي "ما هو دور النصر، في تغيير الحكم أو ملعب بسبب الأمطار؟ عندما جاءت مباراة الفيحاء، وحصل النصر على ركلة جزاء، شاهدنا نجوم الأهلي يسخرون، وتم تجاوز الأمر، ثم أتت مباراة الفيحاء والأهلي، وانتهت بالتعادل، فكان تعليق اللاعبين بأن القرارات تأتي من أجل فريق واحد".

  • مصير الممر الشرفي

    وعقب تتويجه بالنخبة الآسيوية، خرج العديد من المطالبات بالإدارة النصراوية، بأن ينظم فريق الكرة، ممرًا شرفيًا للأهلي، في مباراة الكلاسيكو التي تجمع بينهما، الأربعاء المُقبل، في الجولة الثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي.

    وأفادت صحيفة "الرياضية"، بأن إدارة شركة نادي النصر، لا تنوي تنظيم أي ممر شرفي للأهلي، ردًا على المطالبات بهذا الأمر.

    وذكر مصدر بأن فكرة تنظيم ممر شرفي للأهلي، لم تطرح للنقاش من الأساس داخل أروقة النصر، في ظل تركيز الإدارة والجهاز الفني على أهمية المباراة.

    وتسير التحضيرات النصراوية بشكل اعتيادي، دون أي ترتيبات خاصة تسبق المباراة، في التوجه الكامل للجوانب الفنية باللقاء.

  • مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 76 نقطة من 29 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

  • مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات وهزيمتين، في 28 لقاءً.

    وقاريًا.. حقق الأهلي لقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على ماتشيدا زيلفيا الياباني، في النهائي، بهدف دون رد.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي