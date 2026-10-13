هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Ange Postecoglou Cristiano Ronaldo Al-Nassr GFXGetty/GOAL
أحمد فرهود

عذاب جديد للنصر: تأجيل الكلاسيكو بين "القانون والإنسانية".. لكن احذروا اتهام الأهلي بالاستفادة!

فقرات ومقالات
الأهلي ضد النصر
الأهلي
النصر
دوري روشن السعودي

كلاسيكو اشتعل مبكرًا..

تعيش الكرة السعودية على وقع أزمة جديدة؛ وذلك قبل الكلاسيكو الكبير بين عملاق جدة الأهلي وضيفه نادي النصر، مساء يوم الخميس المقبل.

الأهلي يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس - بتوقيت مكة المكرمة -؛ ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ويأتي هذا الكلاسيكو السعودي الكبير والمرتقب؛ بعد مباراتي الأهلي والنصر في دوري أبطال آسيا "النخبة"، مساء أمس الإثنين.

ولكن.. تأخُّر انطلاق مباراة النصر ونيفتشي الأوزبكي، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية 2026-2027، لمدة ساعة كاملة أمس؛ تسبب في مشكلة كبيرة بالوسط الرياضي السعودي، قبل الكلاسيكو.

تأخُّر مباراة النصر ونيفتشي، التي أُقيمت على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض؛ جاء بسبب إنذار أمني مرتبط بتهديدات صاروخية حوثية استهدفت المملكة.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ الأزمة التي اشتعلت في الوسط الرياضي السعودي، بسبب مباراة النصر ونيفتشي..

تحديث: أُعلن بشكل رسمي بعد ساعات من كتابة هذا التقرير؛ تأجيل كلاسيكو النصر والأهلي، إلى يوم 6 مارس القادم.

تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!
  • Al Nassr v Neftchi Fargona - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    مباراة نيفتشي تشعل مطالبات تأجيل كلاسيكو الأهلي والنصر

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أن مباراة عملاق الرياض النصر ضد نادي نيفتشي الأوزبكي، كان من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة والربع من مساء أمس الإثنين - بتوقيت مكة المكرمة -، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية.

    لكن بسبب التهديدات الصاروخية الحوثية - كما ذكرنا -؛ حدثت تغيّرات مؤثرة في هذه المباراة، على النحو التالي:

    * أولًا: إطلاق صافرة البداية؛ في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً تقريبًا - بتوقيت مكة المكرمة -.

    * ثانيًا: انتهاء المباراة بشكل رسمي؛ بعد الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل - بتوقيت مكة المكرمة -.

    أي أن مباراة النصر ونيفتشي، بعد احتساب الوقت بدل الضائع وغيره، انتهت مع بداية يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2026.

    هنا.. أعلن برنامج "روتانا سبورت مع وليد" طلب النصر تأجيل الكلاسيكو ضد عملاق جدة الأهلي؛ والمقرر إقامته في التاسعة من مساء الخميس - بتوقيت مكة المكرمة -، على ملعب "الإنماء".

    سبب طلب النصر هو أن مباراته ضد نيفتشي، انتهت مع بداية يوم الثلاثاء؛ إلى جانب تعذُّر السفر إلى جدة "جوًا" عبر مطار الرياض، في ظل الاضطرابات التي طالت حركة الطيران.

    وبالتالي.. سيكون النصر مطالبًا بالذهاب "برًا" من الرياض إلى القصيم، ثم "جوًا" من هناك إلى مدينة جدة؛ أو المغادرة مباشرة من العاصمة إلى عروس البحر الأحمر عبر الحافلة، في رحلة تستغرق 11 ساعة تقريبًا.

  • FBL-KSA-PRO LEAGUE-NASSR-AHLIAFP

    قانونية تأجيل كلاسيكو الأهلي والنصر بين "فيفا" والرابطة السعودية

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. اختلفت الآراء في الوسط الرياضي السعودي؛ بشأن "قانونية" تأجيل كلاسيكو المملكة بين عملاق جدة الأهلي وضيفه نادي النصر من عدمه، والمقرر في التاسعة من مساء يوم الخميس - بتوقيت مكة المكرمة -.

    البعض قال إن رابطة الدوري السعودي للمحترفين تستطيع تأجيل الكلاسيكو، دون موافقة الأهلي حتى، وذلك بسبب المدة المقررة للراحة بين مباراتين؛ بينما أكد آخرون أن "الراقي" من حقه رفض طلب النصر، وخوض المباراة في موعدها.

    هذا التضارب يجعلنا نطرح تساؤلًا مهمًا؛ وهو: "ماذا تقول اللوائح في مثل هذه الحالات؟!".

    وللإجابة على هذا السؤال؛ يجب التوقف عند إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومعايير رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على النحو التالي:

    * فيفا: أعلن في 12 يوليو 2025، التوصل إلى توافق مع عدد من اتحادات وروابط اللاعبين، على ضرورة توفير 72 ساعة للراحة بين المباراتين؛ إلا أن مدى إلزام هذا المبدأ قانونيًا، يحتاج إلى مزيد من التحقق.

    * الرابطة السعودية: بحسب المعايير الرسمية الصادرة في 23 يوليو 2026؛ يجب ألا تقل فترة الراحة بين مباراتين متتاليتين للنادي الواحد عن 48 ساعة، بصرف النظر عن المسابقة التي يشارك فيها.

    - إذًا.. ماذا يعني ذلك بالنسبة للفريق النصراوي؟!

    يعني ذلك أنه إذا انتهت مباراة النصر ضد نادي نيفتشي الأوزبكي، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027، مع بداية يوم الثلاثاء - تحديدًا الساعة 12:15 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة -، وكان موعد انطلاق كلاسيكو المملكة ضد الأهلي في التاسعة من مساء يوم الخميس؛ فإن "العالمي" سيحصل على أكثر من 68 ساعة ونصف، من أجل الراحة بين المواجهتين.

    أي أن ذلك يعني عدم مخالفة معيار الراحة المعلن من رابطة الدوري السعودي؛ رغم أن هناك اعتبارات أخرى تدخل في هذا الملف، مثل صعوبات السفر والظروف الطارئة التي تواجه النصر.

  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إلى النصراويين.. لا تنسوا تنقلات الأهلي العديدة منذ انتهاء فترة التوقف

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق عزيزي القارئ، فهنا يجب أن نتطرق إلى بعض الآراء بل والاتهامات، التي ترى أن عملاق جدة الأهلي سيستفيد من الإرهاق الشديد الذي سيعاني منه فريق النصر؛ لذا سيدفع بكل قوته لعدم تأجيل الكلاسيكو السعودي الكبير بين الناديين، والمقرر مساء يوم الخميس القادم.

    والحقيقة أن النصر سيواجه مشقة كبيرة بالفعل، إذا لم يتأجل كلاسيكو الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ لأنه سيضطر إلى السفر في رحلة بالحافلة لمدة 11 ساعة، أو الذهاب "برًا" من الرياض إلى القصيم، ثم السفر من هناك "جوًا" إلى جدة.

    إلا أنه يجب عدم نسيان أن الأهلي يعاني من الإرهاق أيضًا؛ فالحديث عن متاعب النصر فقط، هو أمر فيه تغافل عن الحقيقة الكاملة من عشاق العالمي تحديدًا.

    - إذًا.. كيف يعاني الأهلي من الإرهاق؟!

    انظر عزيزي القارئ، منذ العودة من فترة التوقف الدولي؛ فإن الأهلي وجد نفسه يخوض 3 مباريات في ثلاث مدن مختلفة، خلال 6 أيام تقريبًا.

    * 9 أكتوبر 2026: مواجهة الفتح في الأحساء؛ ضمن الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    * 12 أكتوبر 2026: مواجهة الوصل في زعبيل الإماراتية؛ ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    * 15 أكتوبر 2026: مواجهة النصر في جدة؛ ضمن الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    أما النصر، فلم يغادر العاصمة الرياض منذ انتهاء فترة التوقف الدولي؛ حيث لعب ضد نادي الدرعية يوم 9 أكتوبر في الدوري، ثم أمام فريق نيفتشي الأوزبكي في النخبة الآسيوية يوم 12 من الشهر نفسه.

    أي أن أول رحلة سفر للفريق النصراوي، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي؛ ستكون عندما يغادر لمواجهة عملاق جدة الأهلي، على ملعب "الإنماء".

    وبالتالي؛ فإن فريق الأهلي الأول لكرة القدم لن يدخل الكلاسيكو السعودي في أفضل حالاته البدنية، كما يظن الكثيرون.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • FBL-ASIA-C1-NASSR-NEFTCHI FERGANAAFP

    كلمة أخيرة.. نادي النصر في غنى عن أي متاعب جديدة

    الخلاصة من كل ما سبق عزيزي القارئ؛ أننا أمام ظروف استثنائية بالطبع، تتداخل فيها نصوص اللوائح والقوانين مع الاعتبارات الإنسانية.

    هذه الظروف؛ جعلت نادي النصر يطالب بتأجيل كلاسيكو السعودية الكبير ضد عملاق جدة الأهلي، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    والنصر ليس في حاجة إلى أي تعثرات جديدة؛ حيث يقاتل للحفاظ على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي حققه في الموسم الرياضي الماضي.

    الحفاظ على هذا اللقب يبدو صعبًا للغاية؛ حيث واجه الفريق النصراوي ظروفًا استثنائية، على النحو التالي:

    * أولًا: رحيل المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، رغم نجاحه في الموسم الماضي.

    * ثانيًا: عدم القدرة على إبرام صفقات جديدة كبيرة؛ بسبب شروط الرقابة المالية المشددة.

    * ثالثًا: العديد من الإصابات التي تضرب نجوم الفريق الأول؛ منذ بداية الموسم الحالي.

    وها هي أزمة السفر إلى جدة، تأتي لتزيد متاعب النصر؛ رغم أنه لا يجب إغفال معاناة الأهلي أيضًا، من تغيير الإدارة والجهاز الفني والتنقلات العديدة منذ انتهاء فترة التوقف الدولي.

المباريات التالية
الأهلي

الأهلي

دوري روشن السعودي

15 أكتوبر 2026

النصر

النصر