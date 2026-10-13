عذاب جديد للنصر: تأجيل الكلاسيكو بين "القانون والإنسانية".. لكن احذروا اتهام الأهلي بالاستفادة!

تعيش الكرة السعودية على وقع أزمة جديدة؛ وذلك قبل الكلاسيكو الكبير بين عملاق جدة الأهلي وضيفه نادي النصر، مساء يوم الخميس المقبل.

الأهلي يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس - بتوقيت مكة المكرمة -؛ ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ويأتي هذا الكلاسيكو السعودي الكبير والمرتقب؛ بعد مباراتي الأهلي والنصر في دوري أبطال آسيا "النخبة"، مساء أمس الإثنين.

ولكن.. تأخُّر انطلاق مباراة النصر ونيفتشي الأوزبكي، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية 2026-2027، لمدة ساعة كاملة أمس؛ تسبب في مشكلة كبيرة بالوسط الرياضي السعودي، قبل الكلاسيكو.

تأخُّر مباراة النصر ونيفتشي، التي أُقيمت على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض؛ جاء بسبب إنذار أمني مرتبط بتهديدات صاروخية حوثية استهدفت المملكة.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ الأزمة التي اشتعلت في الوسط الرياضي السعودي، بسبب مباراة النصر ونيفتشي..