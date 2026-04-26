النصر وعقدة الممر الشرفي: من ورود الهلال إلى سخرية الأهلاوية .. وحل مثالي "يرضي جميع الأطراف"!

من جديد، يطل علينا اقتراح تنفيذ ممر شرفي للفريق البطل، ذلك المقترح الذي تحول من فكرة إظهار الاحترام والتقدير، ويعكس الروح الرياضية، إلى "استصغار" للفريق المؤدي إليه، خاصة وإن كان أمام منافس مباشر، رغم كونه تقليد متعارف عليه في مختلف أنحاء العالم.

أطلّ علينا الناقد الرياضي سامي الحريري، باقتراح بأن يؤدي لاعبو النصر ممرًا شرفيًا للأهلي، تقديرًا لإنجاز الراقي في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الثانية على التوالي.

وأثار هذا الأمر حالة واسعة من الجدل، بين مؤيد ومعارض لتنفيذ الفكرة، خاصة في ظل توتر الأجواء بين الطرفين في الآونة الأخيرة.

وكان الأهلي قد تمكن من حصد اللقب الآسيوي، للمرة الثانية في تاريخه، بعد التغلب على ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الإنماء بجدة.

هل نشاهد ممرًا شرفيًا من قِبل النصر للاعبي الأهلي؟ وما هو الحل الأمثل لضمان إرضاء الطرفين؟ بالإمكان أن نستعرض الوجهين - الإيجابي والسلبي - حول هذا البروتوكول، وإمكانية تحقيقه في قمة الجولة الثلاثين، التي نشهدها يوم الأربعاء المُقبل..