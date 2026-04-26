نجم الفريق لم يكمل المران .. الإنفلونزا تضرب سداسي النصر قبل كلاسيكو الأهلي!

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن عددًا من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يعانون من الإصابة بالإنفلونزا، والتي دفعت الجناح السنغالي ساديو ماني، لعدم استكمال الحصة التدريبية.

وأصابت الإنفلونزا، عددًا من اللاعبين، على غرار كينجسلي كومان، محمد سيماكان، مارسيلو بروزوفيتش، سلطان الغنام، وعلي الحسن.

ولكن، ما كان يمثل بادرة أمل لجورج جيسوس، هو أن اللاعبين الخمسة شاركوا في التدريبات، وتمكنوا من استكمالها، أما ماني، فكان الوحيد الذي لم يتمكن من إكمال المران.

وأقام المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، الحصة التدريبية داخل مركز "دار النصر" التدريبي، حيث يواصل الفريق تدريباته، السبت، بعد العودة من إجازة لمدة يومين، بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2.