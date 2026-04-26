محمود خالد

نجم الفريق لم يكمل المران .. الإنفلونزا تضرب سداسي النصر قبل كلاسيكو الأهلي!

ما يحدث في النصر قبل كلاسيكو الأهلي؟

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة البرتغالي جورج جيسوس، ضربة مفاجئة، في إطار تحضيراته لمباراة القمة أمام الأهلي.

قمة الأربعاء المنتظرة، التي ستقام على ملعب الأول بارك، شهدت الكثير من اللغط، بشأن مطالبات الإدارة النصراوية، بتنظيم الفريق لممر شرفي للأهلي، بمناسبة تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

    الإنفلونزا تضرب نجوم النصر

    وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن عددًا من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يعانون من الإصابة بالإنفلونزا، والتي دفعت الجناح السنغالي ساديو ماني، لعدم استكمال الحصة التدريبية.

    وأصابت الإنفلونزا، عددًا من اللاعبين، على غرار كينجسلي كومان، محمد سيماكان، مارسيلو بروزوفيتش، سلطان الغنام، وعلي الحسن.

    ولكن، ما كان يمثل بادرة أمل لجورج جيسوس، هو أن اللاعبين الخمسة شاركوا في التدريبات، وتمكنوا من استكمالها، أما ماني، فكان الوحيد الذي لم يتمكن من إكمال المران.

    وأقام المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، الحصة التدريبية داخل مركز "دار النصر" التدريبي، حيث يواصل الفريق تدريباته، السبت، بعد العودة من إجازة لمدة يومين، بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2.

    • إعلان
    هل ينظم النصر ممرًا شرفيًا للأهلي؟

    ومن ناحية أخرى، ذكرت الصحيفة نفسها، بأن إدارة شركة نادي النصر، لا تنوي تنظيم أي ممر شرفي للأهلي، ردًا على المطالبات بهذا الأمر.

    وذكر مصدر بأن فكرة تنظيم ممر شرفي للأهلي، لم تطرح للنقاش من الأساس داخل أروقة النصر، في ظل تركيز الإدارة والجهاز الفني على أهمية المباراة.

    وتسير التحضيرات النصراوية بشكل اعتيادي، دون أي ترتيبات خاصة تسبق المباراة، في التوجه الكامل للجوانب الفنية باللقاء.

    سخرية أهلاوية ومطالبة بممر شرفي

    وتضمن مشهد احتفال لاعبي الأهلي في الحافلة المكشوفة، لقطات جدلية، حيث قام المدافع ميريح ديميرال بعرض شعار النصر عبر هاتفه الخاص أمام الجماهير، للسخرية منه، فضلًا عن توجيه رسالة ساخرة أخرى، برده على من يقول إن النخبة سهلة، قائلًا "لماذا لا يفوزون بها؟ هذا هو الجواب، النخبة واحدة من أصعب البطولات. فرق كثيرة خرجت من البطولة لا أرغب بتحديد أسمائها، ولكن نحن حققناها، بدعم جمهورنا في كل لقاء".

    لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن ثنائي الأهلي، عبد الرحمن الصانبي وعلي مجرشي، كانا يتحدثان مع مشجع نصراوي، قائلين له "غذي عينك، هل تشاهد هذه؟ هو ليس مشاركًا في البطولة أصلًا".

    أضف إلى ذلك، ما ذكره خالد الغامدي، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي، الذي كان مدعاة للجدل، حول توجيه أصابع الاتهام إليه بالإسقاط على النصر.

    وتحدث الغامدي عبر وسائل الإعلام، بقوله إن الجماهير الأهلاوية قدمت لوحة فنية رائعة في الملعب، وإن ماتياس يايسله أثبت بأنه سيد مدربي آسيا، كما أن الفريق لا يضم لاعبين، بل مقاتلين وأبطالًا حقيقيين في الملعب، .

    وأضاف الغامدي "الأهلي في عامين، حقق إنجازًا كبيرًا لأندية كل تاريخها عبر 60 و70 سنة، لديها نسختان من البطولة، وليست هذه البطولة، لا يزال أمامنا جماهير لنفرحها ولن نتوقف عن إسعادها".

  • هل يلتقي النصر والأهلي في السوبر الآسيوي؟

    وساد جدل حول مدى إمكانية إعادة إحياء كأس السوبر الآسيوي، وفرص وجود مواجهة سعودية بين الأهلي والنصر، حال فوز النصر بلقب دوري أبطال آسيا 2.

    وفي هذا السياق، تأكد عدم وجود أي نية من قِبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لإعادة السوبر القاري، وإنها فكرة غير مطروحة ولا يوجد أي تخطيط لها في التحديثات الجديدة.

    الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي، وضع نظامًا جديدًا للبطولات الآسيوية، بدءًا من نسخة 2026-2027، حيث سيتم زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى 32 فريقًا بدلًا من 24.

    وطبقًا لذلك، وبحسب تربع السعودية واليابان على عرش التصنيف الآسيوي، فقد تقرر زيادة عدد مقاعد المملكة، في الموسم المُقبل، ليتم تأجيل 3 مقاعد مباشرة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، ومقعدين في الملحق، فضلًا عن مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.

  • مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 76 نقطة من 29 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

