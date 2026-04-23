فيديو | وسط الحديث عن مستقبله .. تصرف مثير للجدل من إينيجو مارتينيز بعد غضبه من جورج جيسوس!

على الرغم من حسم النصر لتذكرة العبور إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2، بفوز عريض ضد الأهلي القطري، إلا أن ذلك لم يمنع من حدوث أمور مثيرة للجدل، التي تعبر عن التوتر داخل أرض الملعب.

الأهلي لم يهنأ بتقدمه طويلًا، بهدف سيكو يانسان في الدقيقة العاشرة، حتى رد النصر بخماسية عن طريق أنجيلو "د23" وكينجسلي كومان "هاتريك د12 و45+7 و63"، وعبد الله الحمدان "د80".

النصر أتمّ مهمته بنجاح في أراضي دبي، بعد اكتساح الوصل الإماراتي برباعية نظيفة في دور الثمانية، ثم الخماسية ضد الأهلي القطري في نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع جامبا أوساكا الياباني، في المباراة النهائية.

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن إقامة مباراة النهائي بين النصر وجامبا أوساكا، على ملعب الأول بارك، في السادس عشر من مايو المُقبل.