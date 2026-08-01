رغم رباعية أستريا: لا غنى عن صاحب الكوارث .. وشوارع لاعب النصر "رسالة إنذار لبوستيكوجلو"!

على الورق، هزيمة ثقيلة أمام أستريا أمادورا، توجت الأخير بكأس مدينة أمادورا، إلا أن أرض الملعب، كانت شاهدة على نقاط جيدة حول أداء "بدلاء" النصر، في أولى مباراة تجريبية خارج الأبواب المغلقة، في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد "2026-2027".
النصر - بعشرة لاعبين - خسر أمام أستريا، الذي نجا من الهبوط في الدوري البرتغالي، خلال الموسم الماضي، بنتيجة (2-4)، على ملعب جوزيه جوميز، في التجربة الودية الثالثة لكتيبة بوستيكوجلو، بعد الخسارة أمام "رديف" بنفيكا، بنتيجة (1-2)، والفوز على ميريدا (2-0)، ضمن معسكر الفريق في البرتغال.
ثنائية أحرزها عبد الله الحمدان وحيدر عبد الكريم في الدقيقتين 79 و89، بينما جاءت رباعية أستريا عن طريق لياندرو أنطونيتي وأبراهام ماركوس وسيدني فان هويدونك وبينيتو، في الدقائق 25 و62 و77 و90+8.