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علي رفعت

النرويج والبرتغال | قرار مؤجل من أربع سنوات: قدر ميسي ينتظر رونالدو.. وهالاند غريب ينتظر السهل فقط!

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
إرلينج هالاند
النرويج ضد البرتغال
النرويج
البرتغال
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

بينما اختار ليونيل ميسي توقيت وداعه الدولي بذكاء وهو في القمة وجد كريستيانو رونالدو نفسه على مقاعد البدلاء في أوسلو بقرار فني تأخر أربعة أعوام كاملة ليرى مصيره المحتوم يقترب في ليلة اكتفى فيها إيرلينج هالاند بالسهل وترك الصعب لديوجو كوستا وروبن دياش.

حسم منتخب البرتغال مواجهته القوية أمام مضيفه النرويجي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد على ملعب أوليفول في أوسلو ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة بست نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على ويلز بهدف دون رد في حين تجمد رصيد أصحاب الأرض عند ثلاث نقاط بعد انتصارهم الافتتاحي على الدنمارك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

افتتح جواو فيليكس التسجيل للضيوف في الدقيقة 16 بعد مجهود فردي رائع وتمريرة من بيدرو نيتو قبل أن يعادل إيرلينج هالاند الكفة للنرويج مع مطلع الشوط الثاني في الدقيقة 50 لكن الرد البرتغالي جاء سريعًا عبر جونسالو راموش في الدقيقة 53 مستغلًا خطأ فادحًا من الحارس النرويجي أوريان نايلاند لتنتهي المواجهة بتفوق برتغالي ثمين خارج القواعد.


  • قرار الدكة المؤجل وقدر ميسي

    شهدت المباراة حدثًا بارزًا بجلوس القائد التاريخي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء طوال اللقاء لمصلحة جونسالو راموش وهو قرار حاول المدرب جورج خيسوس تغليفه بدبلوماسية الحديث عن ضغط الروزنامة وحاجة الفريق لتوزيع مجهود اللاعب الذي خاض سبعين دقيقة قبل يومين فقط مع تبقي مواجهتين قادمتين في التوقف الدولي نفسه.

    غير أن الواقع التكتيكي يروي حكاية أخرى كشفتها بوضوح أرقامه المتواضعة في لقاء ويلز الماضي كشفت عن عجز كامل عن هز الشباك رغم محاولاته المتعددة.

    يعد هذا القرار في جوهره خطوة تأخرت أربعة أعوام كاملة وتحديدًا منذ مونديال قطر حين تجرأ فيرناندو سانتوش على إبقائه بديلًا ودفع الثمن منفردًا برحيله ليأتي عهد روبرتو مارتينيز الذي فضل المسار الدبلوماسي وتجنب الصدام حتى دفع الفريق الثمن في بطولات كبرى وصولا إلى خيسوس الذي واجه الحقيقة بشجاعة أمام منتخب نرويجي شرس بدنيًا لا يحتمل عناصر تفتقر لسرعة الضغط والارتداد. 

    وتتزامن هذه الإشارة الواضحة لتراجع رونالدو مع التوقف الدولي الذي يودع فيه غريمه التاريخي ليونيل ميسي الساحة الدولية بقراره الخاص وفي أوج مجده مما يضع الدون أمام سيناريو محتوم يهدد فرصه في الحفاظ على دور مؤثر حال استمراره نحو اليورو القادم في ظل صعود جيل شاب يفرض نسقًا عصريًا لا يرحم.


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  • هالاند العجيب واكتفاء بالسهل

    على الجانب الآخر ظهر المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند بصورة غريبة للغاية وغير معتادة عما عهدته جماهير كرة القدم فاللاعب الذي اعتاد تحويل أنصاف الفرص والكرات المستحيلة إلى أهداف تاريخية عجز طوال تسعين دقيقة عن حسم أي لقطة معقدة واكتفى بتسجيل أسهل كرة ممكنة في الدقيقة 50 حين تهادت أمامه كرة مرتدة من رأسية بيرج أمام خط المرمى ليضعها في الشباك دون أي عناء.

    أهدر الهداف النرويجي سلسلة من الكرات المحققة على غير عادته بداية من الدقيقة 13 حين انفرد بمرمى ديوجو كوستا من تمريرة ساقطة متقنة لأوديجارد وسددها في جسد الحارس ثم اللقطة الأغرب في الدقيقة 23 بعدما ارتدت الكرة بالخطأ من الحارس وأصبح المرمى مفتوحًا أمامه ليسجل لكنه تباطأ بشكل غير مفهوم حتى تدخل روبن دياش بفدائية وحرمه من تسديد الكرة في مشهد يعكس ليلة باهتة للمهاجم الذي صام عن معتاده في تحويل الصعب لذهب مكتفيًا بالبسيط المتاح فقط.


  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    بيت القصيد

    أثبتت ليلة أوسلو أن عجلة التطور التكتيكي في كرة القدم الدولية تدور بلا عواطف ولا تنتظر أحدًا حتى لو كان بحجم كريستيانو رونالدو.

    فالشجاعة الفنية التي ظهرت على مقاعد بدلاء البرتغال أسدلت الستار على حقبة المجاملات وبدأت فصلًا جديدًا يضع النجم البرتغالي أمام خيار الاعتراف بسنن الزمن كما فعل ميسي تمامًا في حين تلقى هالاند درسًا قاسيًا في الفاعلية بعدما تاهت منه الكرات المعقدة واكتفى بهدية يتيمة لم تنقذ بلاده من الخسارة.


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