النرويج والبرتغال | قرار مؤجل من أربع سنوات: قدر ميسي ينتظر رونالدو.. وهالاند غريب ينتظر السهل فقط!

حسم منتخب البرتغال مواجهته القوية أمام مضيفه النرويجي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد على ملعب أوليفول في أوسلو ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة بست نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على ويلز بهدف دون رد في حين تجمد رصيد أصحاب الأرض عند ثلاث نقاط بعد انتصارهم الافتتاحي على الدنمارك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.
افتتح جواو فيليكس التسجيل للضيوف في الدقيقة 16 بعد مجهود فردي رائع وتمريرة من بيدرو نيتو قبل أن يعادل إيرلينج هالاند الكفة للنرويج مع مطلع الشوط الثاني في الدقيقة 50 لكن الرد البرتغالي جاء سريعًا عبر جونسالو راموش في الدقيقة 53 مستغلًا خطأ فادحًا من الحارس النرويجي أوريان نايلاند لتنتهي المواجهة بتفوق برتغالي ثمين خارج القواعد.