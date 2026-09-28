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أحمد فرهود

بسبب لقطته الجدلية بنهاية قمة البرتغال والنرويج.. جورج جيسوس يدرس "معاقبة" كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو
جورج جيسوس
البرتغال
النرويج
الدنمارك ضد البرتغال
الدنمارك
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

كواليس مثيرة..

يبدو أن تصرُف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في نهاية مباراة منتخب بلاده ضد نظيره النرويجي، لن يمر مرور الكرام أبدًا.

منتخب البرتغال فاز (2-1) ضد مستضيفه النرويجي، مساء يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

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    ماذا فعل كريستيانو رونالدو؟

    الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، جلس على "دكة البدلاء"، طوال الـ90 دقيقة من عمر مباراة منتخب بلاده ضد نظيره النرويجي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    وبمجرد إطلاق صافرة النهاية؛ غادر رونالدو الملعب وهو مُحبط، دون أن يشارك في المصافحة بين أعضاء المنتخبين، أو تحية الجماهير البرتغالية التي حضرت في المدرجات.

    وتم الربط بين تصرف الأسطورة البرتغالية، وعدم تنفيذ المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس وعده، بإشراكه في الشوط الثاني ضد النرويج.

    جيسوس صرح قبل المباراة، بأن رونالدو سيشارك في الشوط الثاني ضد النرويج، وذلك إذ لم يدخل "التشكيل الأساسي"؛ ولكنه تراجع عن تنفيذ ذلك خلال المباراة نفسها، بسبب سير مجريات اللعب.

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  • FBL-EUR-NATIONS-NOR-PORAFP

    جورج جيسوس يدرس "معاقبة" كريستيانو رونالدو

    وفي هذا السياق.. فجّرت صحيفة "أبولا" مفاجأة من العيار الثقيل، مساء يوم الإثنين؛ بخصوص إمكانية معاقبة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم المنتخب الوطني وعملاق الرياض النصر.

    الصحيفة كشفت عن أن جورج جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، سيقوم بدراسة لقطة رونالدو جيدًا، والتي أعقبت نهاية مواجهة النرويج؛ قبل أن يتخذ قرارًا بـ"معاقبة" اللاعب، من عدمه.

    بمعنى.. جيسوس سيدرس ما إذا كان تصرف رونالدو، عندما غادر الملعب بمجرد إطلاق صافرة نهاية مواجهة النرويج؛ فيه "قلة احترام" للمنتخب وله كمدرب ولباقي زملائه، أم رد فعل عادي من الأسطورة البرتغالية.

  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    ما هي العقوبة التي قد يتعرض لها كريستيانو رونالدو؟

    واستكمالًا لخبرها.. تحدثت صحيفة "أبولا" عن العقوبة التي قد يتعرض لها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم المنتخب الوطني وعملاق الرياض النصر؛ إذا رأى المدير الفني جورج جيسوس أن لقطته التي أعقبت مواجهة منتخب النرويج، تستحق ذلك بالفعل.

    وحسب الصحيفة فإن العقوبة المحتملة؛ تتمثّل في إبعاد رونالدو من "التشكيل الأساسي" للمنتخب البرتغالي ضد الدنمارك، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو، كان من المتوقع أن يشارك "أساسيًا" ضد الدنمارك؛ إلا أن جيسوس سيدرس الأمر الآن، بعد لقطته المثيرة للجدل التي أعقبت مواجهة النرويج.

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  • FBL-EUR-NATIONS-NOR-PORAFP

    مسيرة منتخب البرتغال مع جورج جيسوس

    البرتغالي جورج جيسوس تولى القيادة الفنية لمنتخب بلاده الأول لكرة القدم، في شهر يوليو من عام 2026؛ لتنطلق رحلته الرسمية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

    وقاد جيسوس المنتخب البرتغالي للفوز على أرضه (1-0) ضد ويلز، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؛ قبل أن ينتصر (2-1) خارج ميدانه، أمام النرويج.

    وبذلك.. يتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط من مباراتين؛ وبفارق 3 نقاط عن كل من النرويج والدنمارك، صاحبي المركزين الثاني والثالث تواليًا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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