النرويج تحصد ثمار الصراع السعودي | وكأن كاليدو كوليبالي يريد معاقبة إدوارد ميندي .. وساديو ماني ضحى بالسنغال من أجل النصر!

هناك مواقف تقف عاجزًا أمامها، لا تجد لها تفسيرًا واضحًا، فيبدأ عقلك في ربط الأحداث ببعضها للخروج بنتائج.. قد تكون النتائج غير منطقية في الأخير، لكنك لا تجد مفرًا من اعتمادها لهو الموقف؛ وهذا تمامًا ما يحدث مع نجوم المنتخب السنغالي، خاصةً الناشطين في دوري روشن السعودي!

أسود التيرانجا تلقوا الهزيمة اليوم الثلاثاء، بثلاثية مقابل هدفين أمام النرويج، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026.

الثلاثية سجلها إرلينج هالاند "هدفين" وماركوس بيدرسن في الدقائق 43، 48 و58 من عمر المباراة، التي أقيمت على استاد ميتلايف في الولايات المتحدة الأمريكية. فيما أحرز إسماعيلا سار ثنائية حفظ ماء وجه أسود التيرانجا في اللقاء.

بهذه النتيجة يرافق المنتخب النرويجي نظيره الفرنسي إلى دور الـ32 بالمونديال، وفي رصيد كل منهما ستة أهداف، وإن كان الديوك يتفوقون بفارق الأهداف. أما المنتخب السنغالي فلا تزال أمامه فرصة للصعود ضمن أفضل ثوالث، عندما يلتقي بالعراق في الجولة الثالثة والأخيرة، وإن كان في رصيده حاليًا صفر نقاط.

وبقدر الكثير من الجوانب في مواجهة الليلة إلا أن حالة ثلاثي دوري روشن في المنتخب السنغالي؛ الحارس إدوارد ميندي، المدافع كاليدو كوليبالي والجناح ساديو ماني، تجبرنا على الوقوف أمامها..



