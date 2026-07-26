يهدد بعدم المشاركة في النخبة الآسيوية .. كريستيانو رونالدو غاضب من تصرفات الإدارة تجاه ثنائي النصر

بدأ النصر قبل ستة أيام تقريبًا معسكر الخارجي في لشبونة البرتغالية، استعدادًا للموسم الجديد 2026-27، وسط عديد الأزمات، على أرسها المالية التي تحول دون إبرامه صفقات مهمة، بجانب تأخر مستحقات اللاعبين.

وسط كل ذلك، صاروخ ماديرا لا يزال يقضي فترة الراحة السلبية بعد نهاية كأس العالم 2026، حيث ودع من دور الـ16 بالهزيمة أمام إسبانيا (0-1).

فيما ينتظر جمهور العالمي عودة الدون بفارغ الصبر، على أمل أن يضغط على المسؤولين سواء داخل النادي أو خارجه، لانتشاله من أزمته المالية مع قيادة الميركاتو الصيفي الجاري بما يخدم الفريق.



