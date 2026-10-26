هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Marino Pusic gfx (Goal only)Goal Ar Gemini
أحمد فرهود

في مباراة أحرجت النخبة الآسيوية: نجم الأهلي يتقمص دور لامين يامال ضد الغرافة.. وكتيبة مارينو بوسيتش تحتاج إلى تدخل عاجل!

فقرات ومقالات
الأهلي
مارينو بوسيتش
إيفان توني
فرانشيسكو ترينكاو
ماتيوس جونكالفيس
ياسين براهيمي
الأهلي ضد الغرافة
الغرافة
دوري أبطال آسيا النخبة

الأهلي ينجو من فخ الغرافة..

"العلامة الكاملة.. 5 من 5"؛ هكذا هو شعار عملاق جدة الأهلي، منذ العودة من فترة التوقف الدولي الأخيرة.

نعم.. الأهلي بقيادة مديره الفني الهولندي مارينو بوسيتش، واصل سلسلة انتصاراته المحلية والقارية؛ وذلك من بوابة نادي الغرافة القطري، مساء اليوم الإثنين.

وفاز الأهلي (2-1) على ضيفه الغرافة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وسجل ثنائية الفريق الأهلاوي في المباراة، كلٌّ من الإنجليزي إيفان توني والبرازيلي ماثيوس جونسالفيس، في الدقيقتين 4 و86 تواليًا؛ بينما أحرز الغرافة القطري هدفه الوحيد في الدقيقة 53، بواسطة الروماني فلورينيل كومان.

وبهذه النتيجة.. وصل الأهلي إلى النقطة السابعة، في "المركز الثاني" مؤقتًا بجدول ترتيب مرحلة الدوري؛ بينما تجمد رصيد الغرافة عند صفر من النقاط، في "المركز الخامس عشر".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا، أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الأهلي على الغرافة.

  • imago-sport-1084475371.jpgNaushad

    تصرف الغرافة ضد الأهلي يثير الجدل والاستغراب!

    في البداية؛ يجب الإشارة إلى أن ما فعله نادي الغرافة ضد عملاق جدة الأهلي، جعلنا نتساءل: "كيف تريدون أن يتطور دوري أبطال آسيا للنخبة؟!".

    نعم.. الاتحاد الآسيوي قام بتقليد نظيره الأوروبي؛ وذلك بتحويل مسابقته القارية إلى "مرحلة الدوري" بدلًا من دور المجموعات، على أمل مشاهدة مباريات قوية وأكثر إثارة.

    لكن عزيزي القارئ.. انظر إلى ما فعله الغرافة ضد الأهلي، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027، لنتأكد من أن التطور لا يزال بعيدًا.

    وفضّل الجهاز الفني لنادي الغرافة، بقيادة البرتغالي بيدرو مارتينيز، الاحتفاظ بـ"عناصر الفريق الأساسية القوية" على مقاعد البدلاء.

    مثلًا.. وجدنا الجزائري الرائع ياسين براهيمي، أحد أبرز نجوم الغرافة على الإطلاق، بالإضافة إلى أيوب العلوي، أفضل لاعب شاب في الدوري القطري الموسم الماضي، لا يبدآن بشكلٍ أساسي ضد الأهلي؛ بل يجلسان على "دكة البدلاء"، رغم أهمية هذه المباراة الآسيوية.

    واضطر مارتينيز فيما بعد، إلى إشراك براهيمي بدلًا من "المصاب" علاء الدين حسن؛ لنشاهد تطور أداء الغرافة بشكلٍ واضح، وسط استغراب لعدم البدء به أساسيًا.

  • imago-sport-1084490664.jpgZUMA Press Wire

    الغرافة.. بين وجهة النظر الفنية وإراحة النجوم ولكن!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. قد يتساءل البعض قائلًا: "لماذا لم يبدأ ياسين براهيمي وأيوب العلوي في التشكيل الأساسي لنادي الغرافة القطري ضد عملاق جدة الأهلي؟!".

    هذا الأمر يمكن تفسيره من ناحيتين عزيزي القارئ، وهما:

    * أولًا: وجهة نظر فنية من الجهاز الفني للغرافة.

    * ثانيًا: إراحتهما من أجل مسابقة الدوري القطري.

    والغرافة خسر أول مباراتين في مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة؛ لذا فإنه من الصعب أن تكون هناك وجهة نظر فنية تجعل مدربًا يحتفظ باثنين من أهم لاعبيه على "دكة البدلاء"، في مباراة مصيرية أمام الأهلي.

    وبالتالي.. قد يكون موقف الغرافة في مسابقة الدوري القطري؛ هو ما دفع الجهاز الفني إلى إراحة كلٍّ من براهيمي والعلوي، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027.

    ويحتل الغرافة "المركز العاشر" في الدوري القطري؛ وذلك بجمعه 6 نقاط من فوز و3 تعادلات، خلال 7 جولات حتى الآن.

    بمعنى.. من الممكن أن يكون الجهاز الفني للغرافة بقيادة البرتغالي بيدرو مارتينيز، قد وضع أولوية تحسين موقف الفريق في الدوري المحلي؛ بدلًا من التركيز على النخبة الآسيوية.

    وإذا كانت هذه هي النظرة بالفعل؛ فذلك دليل على أن هناك بعض الفرق التي لا تزال تضع البطولة الآسيوية في المرتبة الثانية أو الثالثة.

    والبعض قد يقول: مع كل الاحترام للغرافة.. هذا الفريق لا يستطيع تحقيق لقب النخبة الآسيوية؛ لذا فالأفضل له التركيز في الدوري المحلي بالفعل بدلًا من البطولة القارية.

    هنا سنرد بالقول: نعم عزيزي القارئ، هذا ما نقصده بالضبط؛ وهو أن النظام الجديد لمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" لم يحقق الغرض منه، لأن المشكلة تكمن في عقلية بعض الأندية التي لا تريد أن تقاتل على حظوظها، وتلعب بعقلية خاسرة منذ البداية أساسًا.

    ونعيد ونكرر، نحن نقصد بعض الأندية وليست كلها؛ ففرق أخرى مثل العين وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، حققت نتائج رائعة كالفوز على عملاقي السعودية النصر والاتحاد - على التوالي -.

    ولكن من ناحية أخرى.. فإن الغرافة لو دخل المباراة بعقلية أفضل، لكان قادرًا على الفوز وحصد النقاط الثلاث، خاصة أن الراقي قدّم أداءً غير جيد بالمجمل، مع كثير من الغيابات المؤثرة.

  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إلى الأهلي.. تعزيز عمق القائمة ضرورة وليس رفاهية!

    بعد كل ما سبق.. لنركز الآن على عملاق جدة الأهلي، بقيادة مديره الفني الهولندي مارينو بوسيتش؛ وذلك في أعقاب مواجهة نادي الغرافة القطري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

    مواجهة الغرافة عزيزي القارئ؛ أثبتت لنا حاجة الأهلي إلى أمرين في غاية الأهمية، وهما:

    * أولًا: حارس مرمى "بديل".

    * ثانيًا: صفقات تعزز عمق القائمة.

    ولاحظ عزيزي القارئ.. نحن هنا لا نتحدث عن صفقات أساسية حتى، وإنما عن بدلاء أعلى مستوى.

    بمعنى.. مع ضغط المباريات، أصبحنا نشاهد إصابات عديدة في صفوف الأهلي، إلى جانب إرهاق اللاعبين الأساسيين الكبار؛ مع التأكد من أن البدلاء ليسوا بالمستوى الكبير الذي يستطيع حمل الفريق، باستثناء لاعب أو اثنين فقط.

    أما بالنسبة إلى حراسة المرمى؛ فالكل شاهد الأهلي وهو يستقبل أهدافًا سهلة، في فترة غياب النجم السنغالي إدوارد ميندي للإصابة.

    ومع كل الاحترام للحارس البديل عبد الرحمن الصانبي؛ فهو لم يستطع تعويض ولو جزء بسيط مما يقدمه ميندي، وآخرها أمام الغرافة.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Al Ahli v Johor Darul Ta'zim: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    ماثيوس جونسالفيس.. نجم الأهلي يتقمص دور لامين يامال!

    أخيرًا.. لنختم تقريرنا بالحديث عن النجم البرازيلي الشاب ماثيوس جونسالفيس، جناح عملاق جدة الأهلي.

    جونسالفيس عاش واقعًا أليمًا مع الأهلي، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عدم المشاركة كثيرًا في المباريات.

    * ثانيًا: الحديث عن رغبة الأهلي في الاستغناء عنه.

    لكن مؤخرًا.. بدأ المدير الفني الهولندي مارينو بوسيتش يمنح جونسالفيس الفرصة، وهو ما قابله اللاعب بمستويات أكثر من رائعة.

    نعم.. جونسالفيس يتألق من مباراة إلى أخرى؛ خاصة أمام نادي الغرافة القطري مساء اليوم الإثنين، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027.

    وأمام الغرافة.. تألق النجم البرازيلي الشاب في التحرك بمختلف مراكز الهجوم، مع تسجيل هدف الفوز (2-1) في الدقيقة 86.

    وفي هذا الهدف.. تقمّص جونسالفيس دور الجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح العملاق الكتالوني الكبير برشلونة.

    واستلم جونسالفيس الكرة على الجناح الأيمن؛ قبل أن يتوغل بها إلى الداخل، ومن ثم يسدد كرة صاروخية من حدود منطقة الـ18، لتستقر داخل الشباك القطرية.

    ويُعرف يامال بتسجيل مثل هذه الأهداف الرائعة؛ وآخرها هدفه المميز في شباك نادي ريال بيتيس الإسباني، خلال الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

المباريات التالية
الشباب

الشباب

دوري روشن السعودي

30 أكتوبر 2026

الأهلي

الأهلي

الغرافة

الغرافة

دوري أبطال آسيا النخبة

02 نوفمبر 2026

القادسية

القادسية