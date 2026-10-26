في مباراة أحرجت النخبة الآسيوية: نجم الأهلي يتقمص دور لامين يامال ضد الغرافة.. وكتيبة مارينو بوسيتش تحتاج إلى تدخل عاجل!

"العلامة الكاملة.. 5 من 5"؛ هكذا هو شعار عملاق جدة الأهلي، منذ العودة من فترة التوقف الدولي الأخيرة.

نعم.. الأهلي بقيادة مديره الفني الهولندي مارينو بوسيتش، واصل سلسلة انتصاراته المحلية والقارية؛ وذلك من بوابة نادي الغرافة القطري، مساء اليوم الإثنين.

وفاز الأهلي (2-1) على ضيفه الغرافة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وسجل ثنائية الفريق الأهلاوي في المباراة، كلٌّ من الإنجليزي إيفان توني والبرازيلي ماثيوس جونسالفيس، في الدقيقتين 4 و86 تواليًا؛ بينما أحرز الغرافة القطري هدفه الوحيد في الدقيقة 53، بواسطة الروماني فلورينيل كومان.

وبهذه النتيجة.. وصل الأهلي إلى النقطة السابعة، في "المركز الثاني" مؤقتًا بجدول ترتيب مرحلة الدوري؛ بينما تجمد رصيد الغرافة عند صفر من النقاط، في "المركز الخامس عشر".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا، أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الأهلي على الغرافة.