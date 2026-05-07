"الناس لا يحبون رؤيتي هنا" .. رافينيا يثور غضبًا ضد أنباء رحيله عن برشلونة!

أعرب رافينها عن إحباطه الشديد إزاء الغموض المستمر الذي يحيط بمكانه في "كامب نو"، حيث يشعر لاعب ليدز يونايتد السابق بأنه مستهدف بشكل غير عادل من خلال التقارير التي تشير إلى أنه "لم يعد مطلوبًا" أو أنه يبحث عن مخرج من النادي.

وفي حديثه إلى ESPN، لم يتردد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في الرد عندما سُئل عن هذه الشائعات، قائلًا: "منذ وصولي إلى برشلونة، ومنذ اليوم الأول، كانت هناك تكهنات بأنني سأغادر هذا النادي. أعتقد أن الناس لا يحبون رؤيتي هنا كثيرًا. خاصة الصحافة.. هناك شخص واحد هناك لا يقول سوى الأكاذيب".