CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA Sports

"الناس لا يحبون رؤيتي هنا" .. رافينيا يثور غضبًا ضد أنباء رحيله عن برشلونة!

رسالة حاسمة من النجم البرازيلي للجماهير ووالصحافة

شن النجم البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة هجومًا لاذعًا على وسائل الإعلام والتكهنات المستمرة حول انتقاله، مدعيًا أن بعض الأطراف مصممة على رؤيته يغادر صفوف العملاق الكتالوني.

وقبل مباراة الكلاسيكو الحاسمة التي ستقام نهاية هذا الأسبوع ضد ريال مدريد، نفى الجناح البرازيلي التقارير المتعلقة بمستقبله ووصفها بأنها محض افتراءات.

  • رافينيا مُحبط من الشائعات

    أعرب رافينها عن إحباطه الشديد إزاء الغموض المستمر الذي يحيط بمكانه في "كامب نو"، حيث يشعر لاعب ليدز يونايتد السابق بأنه مستهدف بشكل غير عادل من خلال التقارير التي تشير إلى أنه "لم يعد مطلوبًا" أو أنه يبحث عن مخرج من النادي.

    وفي حديثه إلى ESPN، لم يتردد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في الرد عندما سُئل عن هذه الشائعات، قائلًا: "منذ وصولي إلى برشلونة، ومنذ اليوم الأول، كانت هناك تكهنات بأنني سأغادر هذا النادي. أعتقد أن الناس لا يحبون رؤيتي هنا كثيرًا. خاصة الصحافة.. هناك شخص واحد هناك لا يقول سوى الأكاذيب".

    هجوم مباشر على الصحافة

    ذهب اللاعب الدولي البرازيلي في انتقاداته إلى أبعد من ذلك، حيث أشار بشكل خاص إلى تقارير معينة يعتبرها "خبيثة"، حيث يشعر أن الرواية التي تُبنى حول تردده هي رواية ملفقة بالكامل من قبل قوى خارجية بهدف إثارة عدم الاستقرار داخل الفريق.

    وأضاف رافينها: "الصحفي الذي كتب تلك القصة (عن احتمال رحيله) سبق له أن كتب أكاذيب أخرى عني، مدعيًا أنني التقيت بالنادي، أو تحدثت إلى أشخاص داخليين لأنني كنت مترددًا بشأن مستقبلي (في برشلونة)".

    وتابع: "هذا الشخص لا يقول سوى الأكاذيب؛ وفي كل مرة ينشر فيها أخبارًا، يجب تجاهلها. فكل ما يصدر عنه تقريبًا غير ذي صلة وغير صحيح".

  • المواجهة المرتقبة مع ريال مدريد

    وبعيدًا عن شائعات الانتقالات، يركز رافينيا على الفرصة المباشرة المتاحة أمامه لضمان لقب الدوري الإسباني هذا الأحد في مواجهة ريال مدريد على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

    ويحتل برشلونة حاليًا صدارة الترتيب بفارق 11 نقطة عن منافسه، مما يعني أن التعادل سيكون كافيًا لتتويجه بطلًا رسميًا.

    وأوضح رافينيا: "بصراحة، أولويتي هي الفوز بالدوري، بغض النظر عن الخصم. بالنسبة للجماهير، خصوصًا أولئك الذين يتابعوننا منذ فترة طويلة، فإن الفوز على أكبر منافسينا هو أمر مميز، لكن الأهم بالنسبة لي هو الفوز باللقب. وإذا كان ذلك على حسابهم، فهذا أفضل".



    الضغوط المالية في برشلونة

    على الرغم من أن رافينيا لا يزال ملتزمًا بالنادي، إلا أن الصعوبات المالية المستمرة التي يواجهها برشلونة تجعل مستقبله موضع تساؤل.

    وتشير التقارير إلى أن العملاق الكتالوني بحاجة إلى جني حوالي 100 مليون يورو من مبيعات اللاعبين هذا الصيف لتلبية المعايير المالية الصارمة التي تفرضها رابطة الدوري الإسباني.

    ومع ذلك، فإن التخلي عن اللاعب البرازيلي يمثل مسألة معقدة بالنسبة للجهاز الفني، الذي يعتبره "لا يمكن المساس به".

    وتبرر إحصائيات رافينيا هذا الموقف، بعد موسم حافل سجل فيه 57 هدفًا في 2024-25، حافظ رافينها على دقة ملحوظة هذا الموسم؛ وعلى الرغم من الإصابات التي حدّت من مشاركاته إلى 31 مباراة فقط، فقد ساهم بالفعل في 27 هدفًا (19 هدفًا و8 تمريرات حاسمة).

