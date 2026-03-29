"الناس قلقون!" - نجم ريال مدريد كيليان مبابي يرد على الصحافة الإسبانية بعد ادعاء مفاجئ
مبابي يبتسم في وجه المخاوف بشأن التزامه تجاه ريال مدريد
رد المهاجم على المزاعم التي ترددت في وسائل الإعلام الإسبانية بأنه يحافظ على طاقته استعدادًا لكأس العالم المقبلة بدلًا من بذل قصارى جهده مع ريال مدريد. وفي مقابلة أجراها مؤخرًا مع برنامج «تيليفوت»، استخف الفرنسي بهذه الرواية التي تقول إنه قد يتغيب عن مباريات النادي ليحافظ على لياقته من أجل «المنتخب الفرنسي».
"نعم، بالطبع أريد الفوز مع ريال مدريد. في إسبانيا، يشعر بعض الناس بالقلق قليلاً من أنني لن ألعب، ويعتقدون أنني سأذهب مباشرة إلى كأس العالم (يضحك). لكن الأمر مهم للغاية"، صرح مبابي. "ما زلنا ننافس في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. في دوري أبطال أوروبا، سنواجه فريقاً كبيراً (بايرن ميونيخ)، ربما الفريق الأكثر جاهزية، وإذا كان هناك فريق واحد قادر على هزيمتهم، فهو ريال مدريد".
أربيلوا يدعم مهاجمه النجم
أعرب ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، عن دعمه الصريح لمبابي، رافضًا أي فكرة تفيد بأن اللاعب غير جاهز للمنافسة على الجبهتين. وعلى الرغم من المخاوف الأخيرة بشأن الإصابة التي أبعدت المهاجم عن الملاعب لفترة، يصر المدرب على أن نجمه جاهز لمواجهة متطلبات كرة القدم على أعلى المستويات. وفي حديثه عن هذا الموضوع، أعرب أربيلوا عن ثقته التامة في لياقة لاعبه الرئيسي: "لا أرى أي مشكلة في انضمامه لمنتخب بلاده. إذا تم استدعاؤه، فذلك لأنه لاعب ممتاز."
تقييم قوة منتخب "البلوز"
وبصفته قائد المنتخب الفرنسي، تحدث مبابي أيضًا عن الوضع الحالي للفريق وعما إذا كان قد تحسن منذ هزيمته الدرامية في نهائي كأس العالم 2022. وقال: "لدينا المزيد من المواهب والإمكانات، لكن هل أصبحنا أقوى؟ لا أعرف. النتائج هي التي ستخبرنا بذلك. لكن عندما ترى أداء اللاعبين، هناك الكثير مما يمكن أن نتطلع إليه. إنه أمر مثير. لكن لكي تُعتبر قويًا، عليك أن تفوز وتثبت ذلك على أرض الملعب. لقد رأيت منتخبات فرنسية موهوبة لم تفز. في النهاية، الفوز هو كل ما يهم"، أوضح.
كما رفض مبابي فكرة أن كون الفريق المرشح للفوز بالبطولة يمثل عبئًا عليه، قائلاً: "لا، هذا ليس خطيرًا لأنك يمكن أن تعود إلى الواقع بسرعة كبيرة. ستهاجمنا السنغال بقوة إذا اعتقدنا أننا أبطال العالم منذ البداية، وسنعود إلى الواقع بسرعة. هذه ليست عقلية الفريق. لدينا هذا الموقف المتحرر لأننا مجموعة شابة، لكننا ندرك أيضًا أنه لا يزال هناك الكثير لنفعله لمجرد الوصول إلى الهدف النهائي. ستكون هناك منافسة أولى في مرحلة المجموعات، ثم منافسة ثانية في مرحلة خروج المغلوب".
التأقلم مع دور القائد
يواصل نجم ريال مدريد نضوجه في دوره القيادي مع المنتخب الوطني، مشيرًا إلى كيف تغيرت مسؤولياته مع تقدمه في السن. "أدرك تمامًا الدور الذي يتوقعه مني المدرب واللاعبون، والمكانة التي يريدونني أن أشغلها. [ما تعلمته من هذا الدور هو] أنني بحاجة إلى حضور المزيد من المؤتمرات الصحفية (يضحك). في السابق، كنت الموهبة الشابة، الكرزة على الكعكة. ثم أصبحت لاعباً مهماً، النجم الذي يركز عليه الجميع. الناس يعتنون بك. والآن، في عام 2026، أنا من يجب أن أعتني بالجميع. أشعر بغرابة وأنا أتحدث كرجل عجوز".