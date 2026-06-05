النادي الخامس في عامين .. سان ماكسيمين يرحل عن لانس وينضم لفريقه الجديد

وفقًا لصحيفة «لوكيب»، يستعد سانت-ماكسيمين لإنهاء فترة عودته القصيرة إلى كرة القدم الفرنسية مع فريق لانس، لبدء فصل جديد في دوري كرة القدم الأمريكي (MLS).

وتوصل المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا إلى اتفاق للانضمام إلى فريق شارلوت قبل فتح فترة الانتقالات الأمريكية المقبلة.

على الرغم من المقاومة الشديدة من جانب لينس، الذي كان يرغب بشدة في الاحتفاظ بخدماته للموسم المقبل، إلا أن الإغراء المالي للانتقال إلى الولايات المتحدة كان في النهاية أقوى من أن يرفضه اللاعب.