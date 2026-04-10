Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth Round
النادي التالي الذي سينضم إليه آندي روبرتسون: ظهور مرشحين محتملين للتعاقد مع أسطورة ليفربول بعد تأكيد رحيله عن أنفيلد

يحتل منافسو ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز الصدارة في السباق على التعاقد مع آندي روبرتسون في صيف هذا العام، في الوقت الذي يستعد فيه المدافع الأسطوري لمغادرة أنفيلد. وبعد أن أمضى تسع سنوات حافلة بالألقاب في ميرسيسايد، من المقرر أن يصبح قائد منتخب اسكتلندا لاعبًا حرًا في نهاية الموسم الحالي.

  • توتنهام يتصدر السباق على روبرتسون

    برز توتنهام كأحد أبرز المرشحين للتعاقد مع روبرتسون بمجرد انتهاء عقده مع ليفربول. وقد بدأ النادي اللندني الشمالي في تمهيد الطريق لهذه الصفقة منذ فصل الشتاء، حيث أجرى بالفعل محادثات بشأن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا خلال فترة الانتقالات في يناير.

    وفي حين لا يزال الاهتمام كبيراً من جميع أنحاء أوروبا - حيث تراقب أندية مثل أتلتيكو مدريد ونابولي ويوفنتوس الوضع - يُعتبر توتنهام المرشح الأوفر حظاً، وفقاً لموقع The Athletic.

    ومع ذلك، فإن أي صفقة محتملة تخضع، حسبما ورد، لشرط بقاء النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل حالياً المركز 17، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط مع بقاء سبع مباريات.

    نهاية عصر ذهبي في أنفيلد

    أكد نادي ليفربول رسمياً يوم الخميس أن روبرتسون سيغادر النادي هذا الصيف، حاذوًّ حذو محمد صلاح الذي توصل إلى اتفاق لإنهاء عقده قبل عام من انتهائه. وكان الظهير الأيسر حجر الزاوية في نجاح النادي تحت قيادة كل من يورغن كلوب وأرني سلوت، حيث خاض أكثر من 370 مباراة منذ انضمامه قادماً من هال سيتي.

    وفي معرض تعليقه على رحيله، أدلى روبرتسون بتصريح مؤثر على الموقع الرسمي للنادي: "ليس من السهل أبدًا مغادرة نادٍ مثل ليفربول. لقد كان جزءًا كبيرًا من حياتي وحياة عائلتي على مدار السنوات التسع الماضية، لكنني أعلم أن كرة القدم تستمر. أعلم أن الفرق تستمر، وقد حان الوقت الآن بالنسبة لي للمضي قدمًا".

  • القيادة في فريق توتنهام

    يرى توتنهام في روبرتسون المرشح المثالي لتعويض النقص في الخبرة على المستوى الرفيع والقيادة داخل تشكيلته الحالية. ومع معاناة ديستيني أودوجي وبن ديفيز من الإصابات طوال الموسم، فإن انضمام هذا اللاعب المخضرم سيوفر العمق المطلوب بشدة والعقلية الفائزة لفريق عانى من صعوبة في الحفاظ على المستوى الثابت.

    من المرجح أن يشمل دوره في شمال لندن توجيه المواهب الشابة مثل أودوجي وسوزا الذي انضم للفريق في يناير. ومن المرجح أن يستمتع روبرتو دي زيربي، الذي كان يقدّر اللاعبين ذوي الخبرة خلال فترة عمله في برايتون، بفرصة ضم لاعب فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والكؤوس المحلية خلال فترة وجوده في ميرسيسايد.


    تأمين مكانة «ليجاسي» في ميرسيسايد

    على الرغم من رحيله الوشيك، لا يزال مكانة روبرتسون الأسطورية في أنفيلد على ما هي عليه. فقد انضم إلى الفريق مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني فقط في عام 2017، ليصبح أحد أفضل الصفقات في تاريخ النادي. لكن في هذا الموسم، تضاءل وقت لعبه عقب انضمام ميلوس كيركيز قادمًا من بورنموث، حيث لم يشارك روبرتسون أساسيًا سوى في ست مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

    سيظل قائد منتخب اسكتلندا محترفًا تمامًا حتى نهاية الموسم، حيث يسعى ليفربول إلى احتلال مركز ضمن الخمسة الأوائل، كما يحاول تعويض النتيجة السلبية في مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

