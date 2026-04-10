النادي التالي الذي سينضم إليه آندي روبرتسون: ظهور مرشحين محتملين للتعاقد مع أسطورة ليفربول بعد تأكيد رحيله عن أنفيلد

برز توتنهام كأحد أبرز المرشحين للتعاقد مع روبرتسون بمجرد انتهاء عقده مع ليفربول. وقد بدأ النادي اللندني الشمالي في تمهيد الطريق لهذه الصفقة منذ فصل الشتاء، حيث أجرى بالفعل محادثات بشأن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا خلال فترة الانتقالات في يناير.

وفي حين لا يزال الاهتمام كبيراً من جميع أنحاء أوروبا - حيث تراقب أندية مثل أتلتيكو مدريد ونابولي ويوفنتوس الوضع - يُعتبر توتنهام المرشح الأوفر حظاً، وفقاً لموقع The Athletic.

ومع ذلك، فإن أي صفقة محتملة تخضع، حسبما ورد، لشرط بقاء النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل حالياً المركز 17، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط مع بقاء سبع مباريات.