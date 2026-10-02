ريال مدريد وقضية "نيجريرا".. عندما يتحول الهوس بـ"عرقلة برشلونة" إلى تناقض في أبهى صوره!

"التناقض في أبهى صوره"؛ هذا هو التعبير المُناسب لما يقوم به نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "نيجريرا".

القضية سالفة الذكر؛ هي تلك التي يواجه فيها العملاق الكتالوني برشلونة، اتهامات تتعلق بالمدفوعات التي قدمها إلى شركات مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية سابقًا، خلال الفترة من 2001 إلى 2018، والتي بلغت نحو 8.4 مليون يورو.

وحتى اليوم؛ لم يصدر حكم قضائي نهائي يُثبت تورط برشلونة في شراء الحكام أو التلاعب بنتائج المباريات، حيث لا تزال القضية تشهد تطورات في إسبانيا، بالتزامن مع استمرار التحقيق الذي يجريه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومن حق ريال مدريد، باعتباره المنافس التاريخي لبرشلونة على كافة الألقاب، أن يدافع عن حقوقه بالطبع؛ ولكن ما حدث في الساعات القليلة الماضية يجعلنا نتساءل، قائلين: "ماذا يريد هذا النادي العاصمي بالضبط؟".

هذه الحيرة التي أصابتنا من تصرفات ريال مدريد، لها ما يبررها عزيزي القارئ؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا..