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أحمد فرهود

ريال مدريد وقضية "نيجريرا".. عندما يتحول الهوس بـ"عرقلة برشلونة" إلى تناقض في أبهى صوره!

فقرات ومقالات
ريال مدريد
برشلونة
الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا

العالم ينتظر "الفصل الأخير" في هذه القضية المثيرة..

"التناقض في أبهى صوره"؛ هذا هو التعبير المُناسب لما يقوم به نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "نيجريرا".

القضية سالفة الذكر؛ هي تلك التي يواجه فيها العملاق الكتالوني برشلونة، اتهامات تتعلق بالمدفوعات التي قدمها إلى شركات مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية سابقًا، خلال الفترة من 2001 إلى 2018، والتي بلغت نحو 8.4 مليون يورو.

وحتى اليوم؛ لم يصدر حكم قضائي نهائي يُثبت تورط برشلونة في شراء الحكام أو التلاعب بنتائج المباريات، حيث لا تزال القضية تشهد تطورات في إسبانيا، بالتزامن مع استمرار التحقيق الذي يجريه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومن حق ريال مدريد، باعتباره المنافس التاريخي لبرشلونة على كافة الألقاب، أن يدافع عن حقوقه بالطبع؛ ولكن ما حدث في الساعات القليلة الماضية يجعلنا نتساءل، قائلين: "ماذا يريد هذا النادي العاصمي بالضبط؟".

هذه الحيرة التي أصابتنا من تصرفات ريال مدريد، لها ما يبررها عزيزي القارئ؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا..

  • Florentino Perez Joan LaportaAFP

    طلبات متناقضة من ريال مدريد في قضية "نيجريرا"

    في الساعات القليلة الماضية؛ أصدر نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد بيانًا مثيرًا، أعلن فيه تمسكه بموقفه في قضية "نيجريرا"، بعد أن أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تلقيه وثائق جديدة من "الميرينجي".

    الوثائق الجديدة؛ يرى ريال مدريد أن فيها ما يعزز الاتهامات الموجهة إلى العملاق الكتالوني برشلونة، بشأن المدفوعات التي تمت خلال الفترة من 2001 إلى 2018.

    إلا أن الغريب في الأمر؛ هو أن ريال مدريد طالب الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع القضية بأقصى سرعة ممكنة، واتخاذ القرارات المناسبة ضد برشلونة، وسط تقارير إعلامية تحدثت عن مطالبة النادي بعقوبات قد تصل إلى "سحب الألقاب" التي حققها الفريق الكتالوني خلال الفترة - سالفة الذكر -.

    "إذًا.. ما الغرابة في هذا الأمر؟!"؛ الإجابة بسيطة للغاية عزيزي القارئ، ويُمكن استعراضها في نقطتين هما:

    * أولًا: ريال مدريد سبق أن تقدم بطلبات أمام المحاكم الإسبانية؛ لتمديد التحقيق في قضية "نيجريرا"، حتى استكمال الإجراءات وجمع المزيد من الأدلة التي يرى أنها قد تثبت إدانة برشلونة.

    * ثانيًا: ريال مدريد يطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بتسريع التحقيق في القضية واتخاذ القرارات المناسبة في أسرع وقتٍ ممكن.

    أي أن ريال مدريد الذي طالب بتمديد التحقيق في المحاكم الإسبانية، وآخرها في يوليو 2026؛ هو نفسه الذي يرغب في سرعة انتهاء التحقيق، الذي يجريه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

    ويأتي ذلك رغم أن الاتحاد الأوروبي أكد سابقًا، أنه ينتظر نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في إسبانيا؛ قبل النظر في معاقبة برشلونة من عدمه، في قضية "نيجريرا".

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-TRAININGAFP

    هل يحاول ريال مدريد عرقلة عودة برشلونة لـ"البيت الأوروبي"؟

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ من الممكن تفسير "تناقض" طلبات نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد في قضية "نيجريرا"، في أمرين هما:

    * أولًا: عدم الثقة في مؤسسات الدولة الإسبانية؛ سواء كانت رياضية أو قضائية.

    * ثانيًا: محاولة التأثير سلبًا على عودة العلاقات القوية بين العملاق الكتالوني برشلونة والمؤسسات الأوروبية.

    والنقطة الأولى تحتاج إلى بعض التوضيح؛ فمن الممكن أن ريال مدريد يرى أن القضية تستدعي تحقيقات موسعة، وأن الأدلة المتاحة حتى الآن لا تكفي لحسم جميع جوانبها؛ لذا يريد من الاتحاد الأوروبي أن يتعامل معها بصورة مستقلة، وأن يتحرك بالسرعة التي يراها مناسبة.

    ولكن المشكلة أنه كما ذكرنا؛ الاتحاد الأوروبي لا يريد اتخاذ أي قرار إلا بعد نهاية التحقيقات في المحاكم الإسبانية، وهو ما أكده في وقتٍ سابق.

    أما بخصوص النقطة الثانية؛ فهي تتعلق بالتغيرات التي شهدتها علاقة برشلونة بالمؤسسات الكروية الأوروبية، في أعقاب انسحابه من مشروع "السوبر ليج".

    وسبق ذلك عودة برشلونة إلى رابطة الأندية الأوروبية "EFC"؛ ما مثّل خطوة مهمة للغاية، نحو تطبيع علاقاته مع المؤسسات الكروية في القارة العجوز.

    ومن ناحيته.. ريال مدريد رغم أن رئيسه فلورنتينو بيريز، ألغى فكرة "السوبر ليج" أيضًا ولو بشكلٍ مؤقت؛ إلا أنه لا يزال لا يشارك في الاجتماعات المؤثرة لرابطة الأندية الأوروبية، ما يؤكد أن العلاقة لم تعد 100% بعد مع الاتحاد القاري للعبة.

    وبالتالي؛ قد تكون مطالبات ريال مدريد من الاتحاد الأوروبي في قضية "نيجريرا"، ليس إلا محاولة لعرقلة عودة برشلونة القوية قاريًا.

  • florentino perezGetty Imges

    قضية "نيجريرا".. السلاح الأقوى في يد مجلس فلورنتينو بيريز الآن!

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق؛ فهناك جانب آخر تحدثنا نحن وغيرنا عنه كثيرًا، فيما يتعلق بتحركات نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد في قضية "نيجريرا".

    قضية "نيجريرا"؛ هي سلاح ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز الأقوى الآن، للقيام بالتالي:

    * أولًا: تبرير أي إخفاق للفريق الأبيض.

    * ثانيًا: التقليل من أي إنجاز يحققه برشلونة.

    ولا يمر ريال مدريد بأفضل فتراته الرياضية والمؤسساتية؛ حيث يخسر البطولة تلو الأخرى منذ عامين، مع أداء سيئ وخلافات مستمرة بين لاعبيه.

    ولو دققت النظر عزيزي القارئ، ستجد أنه بعد كل إخفاق للريال؛ يتم الحديث عن قضية "نيجريرا" وشراء برشلونة للحكام، دون مناقشة أزمات النادي الحقيقية.

    ولذا.. فإن مطالبة ريال مدريد بتمديد التحقيق في قضية "نيجريرا"، أمام المحاكم الإسبانية بالذات؛ هو أمر يخدم مصالح نادي العاصمة لتبرير إخفقاته، خاصة وسط المؤشرات التي تؤكد عدم وجود أدلة تدين برشلونة حتى الآن.

    وإذا أُغلِقت القضية الآن في المحاكم الإسبانية، دون اتهام برشلونة بشراء الحكام؛ فإن مجلس إدارة فلورنتينو بيريز سيخسر واحد من أهم أسلحته، لتبرير فشل ريال مدريد أمام الجماهير.

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    كلمة أخيرة.. على ريال مدريد معالجة مشاكله وترك المسار القضائي يأخذ مجراه!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه عزيزي القارئ.. أننا لا نصادر على نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، حقه في الدفاع عن مصالحه في قضية "نيجريرا"؛ إلا أن تحركاته الأخيرة بين طلب تمديد التحقيق القضائي في إسبانيا وتسريع الإجراءات أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن نيته الحقيقية في هذا الملف.

    وفي النهاية قد يكون ريال مدريد على حق، ويتم إثبات تورط العملاق الكتالوني برشلونة في مخالفات رياضية؛ إلا أننا نحكم على الواقع الحالي، ليس أقل أو أكثر.

    الواقع الحالي يقول إن ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز يواجه تحديات على أكثر من مستوى؛ كالتالي:

    * أولًا: تحديات فنية تتعلق بأداء الفريق ونتائجه في المنافسات المختلفة.

    * ثانيًا: ملفات قضائية تتطلب متابعة تطوراتها، دون الخلط بين الطلبات المقدمة إلى المحاكم والأحكام النهائية الصادرة عنها.

    * ثالثًا: تحديات مؤسسية متعلقة بملعب "سانتياجو برنابيو"، وغيرها من الملفات التي أثارت نقاشًا حول إدارة النادي.

    وبالتالي؛ فإن التركيز على معالجة مشكلات الفريق، بالتوازي مع ترك المسار القضائي يأخذ مجراه في قضية "نيجريرا"، يظل أمرًا مهمًا بالنسبة إلى ريال مدريد.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية ما ستسفر عنه الأيام القادمة من تطورات، بخصوص قضية "نيجريرا" وغيرها من الملفات الساخنة في ريال مدريد وبرشلونة.

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