انتهى حلم المونديال قبل ولادته؟ بيان غامض من بايرن ميونخ بخصوص نوير

تزايدت التكهنات حول احتمال عودة مانويل نوير إلى المنتخب الألماني للمشاركة في كأس العالم 2026.
واليوم، كشف نادي بايرن ميونيخ عن التشخيص الطبي بعد استبداله في مباراة الدوري الألماني التي أقيمت يوم السبت ضد نادي كولن.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن النادي، سيتعين على الحارس "الابتعاد مؤقتًا عن الملاعب بسبب مشاكل عضلية في ربلة ساقه اليسرى. وقد كشفت عن ذلك الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي لنادي بايرن ميونيخ".
ولم يحدد النادي موعداً دقيقاً لعودته، ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيكون جاهزاً للمشاركة في نهائي كأس ألمانيا ضد في إف بي شتوتجارت يوم السبت المقبل.
لكن الحقيقة هي أن نوير يعاني مؤخرًا من مشاكل في عضلة الساق بشكل متكرر. فقد غاب بطل كأس العالم 2014 عن الملاعب ثلاث مرات بالفعل خلال موسم الدوري الألماني الحالي بسبب إصابة في عضلة الساق.
ولا يزال من غير الواضح كيف يمكن أن تؤثر هذه الانتكاسات على اختياره للمشاركة في كأس العالم.
ووفقًا لشبكة سكاي، فإن عودة اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا مخطط لها بالفعل، على الرغم من أن ناجلسمان رفض التعليق عندما سُئل عن ذلك في برنامج ZDF Sportstudio مساء السبت.