بعد تأجيل كأس آسيا .. الكشف عن المواعيد الجديدة لدوري روشن و"موقف السوبر السعودي"!

ووفق الروزنامة الجديدة، فإن دوري روشن، سيُختتم رسميًا في 28 مايو المُقبل، فيما تقرر إقامة بطولة كأس السوبر السعودي، في الكويت، في موعدها المحدد؛ حيث تقام مباراتا نصف النهائي، فيما بين 19 و21 ديسمبر، بينما تقام المباراة النهائية في 23 من الشهر المُقبل.

وبالتزامن مع استحقاقات الأندية في البطولات الآسيوية والخليجية، فإن شهر فبراير سيشهد إقامة أربع جولات، على النحو التالي..

* الجولة 22: تقام ما بين 4 و6 فبراير.

* الجولة 23: تقام ما بين 11 و13 فبراير.

* الجولة 24: تقام ما بين 18 و20 فبراير.

* الجولة 25: تقام ما بين 25 و27 فبراير.

ومن المنتظر أن يشهد مارس فترة توقف دولي، تسبقه جولتان في دوري روشن، حيث تقام الجولة 26 في الفترة بين 11 و13 مارس، بينما تُلعب الجولة 27، فيما بين يومي 18 و20.

وتعود منافسات دوري روشن في إبريل ومايو، قبل أن يختتم الموسم، حيث تأتي مواعيد المباريات كالآتي..

* الجولة 28: تقام ما بين 2 و4 إبريل.

* الجولة 29: تقام ما بين 8 و10 إبريل.

* الجولة 30: تقام ما بين 15 و17 إبريل.

* الجولة 31: تقام ما بين 6 و8 مايو.

* الجولة 32: تقام ما بين 12 و14 مايو (ويخصص يوم 11 لمباريات مقدمة منها)

* الجولة 33: تقام ما بين 20 و22 مايو.

* الجولة 34: تقام في 28 مايو.

الجدير بالذكر أن الفاصل الزمني بين الجولتين 30 و31، سيشهد معه إقامة الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ستقام بنظام التجمع في المملكة، بدءًا من دور الثمانية، وحتى المباراة النهائية المقررة في 1 مايو 2027.