المهاجم السابق لمنتخب إنجلترا وتوتنهام جيرمين ديفو يتولى منصب المدرب الرئيسي لأول مرة

يتولى المدرب البالغ من العمر 43 عامًا قيادة فريق ووكينغ الذي يسعى إلى استعادة استقراره بعد فترة انتقالية. ورغم أن نجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق شغل عدة مناصب تدريبية منذ اعتزاله اللعب، فإن هذه الخطوة تمثل أول تعيين دائم له كمدير فني.

وقد عمل سابقًا ضمن الجهاز الفني المؤقت لفريق رينجرز، كما أمضى وقتًا في تطوير المواهب الشابة ضمن أكاديمية توتنهام هوتسبير.

وفي بيان رسمي صادر عن النادي، أعرب المهاجم الأسطوري عن حماسه لهذه الخطوة. وقال ديفو: "ووكينغ نادٍ تاريخي يتمتع بإمكانيات هائلة، وأنا متحمس للغاية لكوني جزءًا من هذا المشروع المثير. لا أطيق الانتظار لبدء العمل".