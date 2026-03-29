المنتخب الوطني: لوكاتيلي يتناول العشاء مع لاعبي إنتر، مما يثير غضب مشجعي يوفنتوس على مواقع التواصل الاجتماعي

جدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول عشاء جمع بين زملاء في المنتخب الوطني، لكنهم منافسون في الأندية

تحولت عشاء بين زملاء المنتخب الوطني، عشية مباراة حاسمة، إلى قضية على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد أصبح مانويل لوكاتيلي، قائد يوفنتوس، محور جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أمضى أمسية في فلورنسا برفقة بعض لاعبي إنتر، الذين تم استدعاؤهم هم الآخرون للمشاركة في المباراة النهائية من التصفيات ضد البوسنة، والتي ستحدد من يتأهل إلى كأس العالم.


وكما ذكرت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، فإن المشهد كان في مطعم "تراتوريا دا توليو" الشهير، على تلال مونتيبيني، حيث شارك لاعب وسط يوفنتوس في العشاء مساء الجمعة — وتناول شريحة اللحم المقلية الشهيرة في المطعم — مع أليساندرو باستوني، وفيديريكو ديماركو، ونيكولو باريللا، وبيو إسبوزيتو. وكان معهم أيضًا غولييلمو فيكاريو، حارس مرمى توتنهام، الذي حضر إلى كوفيرتشيانو على الرغم من إصابته لدعم المنتخب الإيطالي.


  • وكما يحدث غالبًا، كان السبب في اندلاع هذه العاصفة منشوراً نشره صاحب المطعم باولو باتشيوتي، الذي وثق الأمسية على مواقع التواصل الاجتماعي. سرعان ما انتشرت الصور على نطاق واسع عبر الإنترنت، مما أثار وابلًا من الانتقادات ضد لوكاتيلي، لا سيما على منصة X.


    وكان "ذنب" لوكاتيلي، في نظر مشجعي يوفنتوس، هو مشاركته لحظة من الألفة مع منافسيه التاريخيين من فريق إنتر. وكان لـ"باستوني" دور كبير في ذلك،حيث كان قد أصبح بالفعل محور الجدل بعد المواجهة المباشرة الأخيرة بسبب حادثة أدت إلى طرد كالولو.


