Yasser Al Misehal Herve Renard GFX GOAL ONLYGOAL AR
اتحاد المسحل في "خانة اليك": الثأر التاريخي من رينارد قد يشعل ثورة الهلال أو النصر!

ماذا لو رحل رينارد الآن عن المنتخب السعودي؟

"بقاء أم رحيل؟".. يبدو أن هذا السؤال سيظل يراود أذهان كل عاشق لكرة القدم السعودية، حول مستقبل الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الأول، وإمكانية رحيله، ولو قبل بضعة أيام، أو حتى بساعات فقط من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، كما حدث مع جولين لوبيتيجي وإقالته من المنتخب الإسباني قبيل مونديال روسيا 2018.

الاتحاد السعودي أكد مسبقًا أنه لا صحة لأنباء إنهاء العلاقة التعاقدية مع هيرفي رينارد، وأن عمل الجهاز الفني مستمر، وفق الخطة الفنية المعتمدة لإعداد المنتخب للاستحقاقات المُقبلة.

ورغم ذلك، إلا أن التقارير الواردة بشأن إمكانية رحيل رينارد، لا تتوقف، خاصة وأن صحيفة "الشرق الأوسط"، ذكرت بأن نسبة إقالة الفرنسي، تبلغ 30%، وأن الاتحاد السعودي لكرة القدم، وضع قائمة مرشحين لخلافته، تتضمن ثلاثة أسماء متواجدين في دوري روشن، واثنين من خارج المملكة، لم يسبق لهما العمل في الكرة السعودية.

ووفق ذلك، فإنه من المنتظر أن يكشف الاتحاد السعودي عن القرار النهائي، بشأن مصير الجهاز الفني للمنتخب الأول، خلال الأيام العشرة المُقبلة، فيما يتواصل تقييم ملف رينارد وإجراء مراجعة شاملة لما قدمه في المرحلة الماضية.

  • "نحن لم نكن ننوي إقالتك"

    قبل كل شيء، يجب أن ننوه بأن المتبقي على إطلاق نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، 60 يومًا بالتمام والكمال، حتى ينطلق المونديال في الحادي عشر من يونيو المُقبل، و64 يومًا على أولى مباريات المنتخب السعودي، الذي سيستهل مشواره بملاقاة أوروجواي.

    تخيل عزيزي القارئ، أن يوجه الاتحاد السعودي، قرارًا بإقالة هيرفي رينارد، في ذلك التوقيت، فإنه سيكون بمثابة ضربة لن ينساها التاريخ، وكأنه ثأر "حبيب" جُرح من محبه.

    لنتذكر معًا مقطع الفيديو الذي أعلن فيه الاتحاد السعودي، عن عودة هيرفي رينارد، لقيادة المنتخب الأول من جديد، في أكتوبر 2024، حيث قال الفرنسي: "لم أكن أنوي الرحيل، لكن عندما يدق وطنك بابك يجب عليك أن تُجيب…".

    المعروف أن رينارد قرر الرحيل عن الأخضر في ولايته الأولى من أجل تدريب منتخب فرنسا في كأس العالم للسيدات، ولكن ماذا لو تخيلنا ردًا من الاتحاد السعودي إلى هيرفي - حال إقالته -، وكأنه يرد عليه ويقول "ونحن لم نكن ننوي إقالتك، ولكن عندما يدق وطنك بابك (للإنقاذ) يجب عليك أن تجيب".

    احذر يا المسحل من "خانة اليك"

    كنا قد تحدثنا في مقال سابق بعنوان "عادة لن يغيرها الركراكي أو إنزاجي: التاريخ ينصف مدرب الطوارئ أحيانًا .. وأسباب ترجح تمسك الاتحاد السعودي برينارد "رغم العاصفة"!"، حول مسيرة المنتخب السعودي مع مدربي الطوارئ في كأس العالم، وما الذي يجعل اتحاد ياسر المسحل، يصرّ على استمرار هيرفي رينارد، والوقوف معه في مرمى الانتقادات.

    ولكن، تتفق أو تختلف حول أداء المنتخب السعودي مع هيرفي رينارد، ولكن إذا ما افترضنا أن اتحاد الكرة قرر إقالته في مثل هذا التوقيت، فإنه من شأنه أن يضع ياسر المسحل ومجلس إدارته في "خانة اليك".

    الحديث هنا عن اختيار مدرب بديل من الدوري السعودي، مع وجود ثلاثة مرشحين؛ فرغم أن هناك العديد من النماذج لمدربين من الدوري المحلي، تم اختياره لتلبية نداء المنتخب الأول، ولنا في منتخب قطر خير مثال، حينما قرر الاستعانة بمدرب الوكرة، ماركيز لوبيز، بشكل طارئ، لقيادة العنابي في كأس آسيا 2023، وتمكن من الظفر باللقب.

    ومع عدم التقليل من قيمة الدوري القطري وقوة المنافسة بها، ولكن إن تم تطبيق تلك النظرية في المنتخب السعودي، فإن ذلك من شأنه أن يشعل جدلًا كبيرًا وازدياد حدة الصراع، وتوجيه أصابع الاتهامات إلى الاتحاد المحلي.

  • هنا تكمن الأزمة

    لماذا؟ لأن اختيار مدرب من دوري روشن، في هذا التوقيت، حتى وإن كان الاتحاد لا يزال في مرحلة المفاوضات، فإنه يتزامن مع دخول الأندية "مرحلة الحسم"، لإنهاء موسم 2025-2026، سواءً وسط صراع النصر والهلال والأهلي والقادسية، على لقب الدوري السعودي، أو تواجد الهلال والأهلي والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومشاركة النصر في دوري أبطال آسيا 2.

    حتى وإن كانت الحديث حول جورجيوس دونيس، المدير الفني للخليج، رغم نفي النادي وجود أي اتصالات من قِبل اتحاد الكرة، فإن الفريق الذي يحتل المركز الحادي عشر، لا يزال في غير مأمن من صراع البقاء، وأي تواصل يعني التأثير على عدالة المنافسة.

    صحيح أن الحديث عن سعد الشهري، المدير الفني للاتفاق، كمثال، لن يغير من وضع النواخذة، الذي يتواجد في "المنطقة الدافئة" في دوري روشن، مع استحالة وصوله إلى أحد المراكز الأربعة الأولى، مع ابتعاده بفارق 19 نقطة عن القادسية، مع تبقي ست جولات، إلا أن ظهور سيناريو التفاوض معه، ومن ثم تحقيق نتائج غير إيجابية للفريق، لن يجمّل صورة اتحاد الكرة.

  • كلمة أخيرة..

    مع تبقي 60 يومًا، فإن الاتحاد السعودي تأخر في حسم ملف المدير الفني هيرفي رينارد، إن قرر بقاءه، فإن ذلك سيحتاج من ياسر المسحل، أن يخرج بإعلان رسمي عن بقاء الفرنسي، حتى يتم إغلاق هذا الملف نهائيًا قبل كأس العالم.

    أما إذا كان اتحاد الكرة يفكر بالفعل في إقالة رينارد، فإن رحيله في هذا التوقيت، سيجعله بين خيارين أحلاهما مر؛ إما باختيار مدرب من خارج الدوري، سيأتي في وقت ضيق ولا يزال بحاجة للتعرف على الأجواء واللاعبين، أو مدرب من داخل الدوري، يجلب معه الاتهامات لاتحاد الكرة بالتأثير على عدالة المنافسة.