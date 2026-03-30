Goal.com
مباشر
محمود خالد

عادة لن يغيرها الركراكي أو إنزاجي: التاريخ ينصف مدرب الطوارئ أحيانًا .. وأسباب ترجح تمسك الاتحاد السعودي برينارد "رغم العاصفة"!

فقرات ومقالات
السعودية
كأس العالم
هيرفي رينارد
وليد الركراكي
سيموني إنزاجي
جورج جيسوس

هل تتوقع رحيل رينارد عن السعودية قبل كأس العالم 2026؟

"كل الطرق تؤدي إلى روما"، مثل روماني شهير، قد يعد الوصف الأمثل، لوضع الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، الذي بات أشبه بسباح يقاوم الأمواج العاتية، كي ينقذ نفسه من الغرق.

الكل أجمع على رحيل رينارد، إلا الاتحاد السعودي لكرة القدم، فالأحاديث الدائرة عبر الأوساط الإعلامية، لا تخرج عن ثلاث اتجاهات؛ متى يرحل؟ ومتى كان الوقت المناسب لإقالته مسبقًا؟ ومن هو البديل الأمثل له؟".

ومع تبقي حوالي 70 يومًا على انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، فإن رحيل رينارد في هذا التوقيت، أشبه بـ"مخاطرة"، ولكن الأمر سيان، فبقاؤه أو رحيله هو بمثابة "مجازفة كبرى"، بالنظر إلى نتائج المنتخب السعودي، الذي تأهل إلى المونديال من "الملحق"، ولا يزال غائبًا عن منصات التتويج منذ 2003.

من أبرز الأسماء التي تم ترشيحها لإدارة المنتخب، خلفًا لرينارد، هو المغربي وليد الركراكي، الذي رحل عن تدريب منتخب بلاده، بعد خسارته لنهائي كأس أمم إفريقيا 2025 (من قلب الميدان أمام السنغال)، قبل أن تعلن لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي، لاحقًا، عن سحب اللقب من أسود التيرانجا، واعتبارهم خاسرين النهائي أمام المغرب بنتيجة (0-3).

ورغم أن وكيل الركراكي، نفى عبر صحيفة "عكاظ" الرياضية، تلقي أي محادثات رسمية من الاتحاد السعودي، بشأن التعاقد مع المدرب حتى الآن، إلا أن ذكر الركراكي يفتح ملفًا يستحق الحديث عنه، وهو ملف "مدرب الطوارئ".

  • السعودية ومدرب الطوارئ

    يمكن القول إن تاريخ المنتخب السعودي مع "مدرب الطوارئ" مليء بالأحداث، خاصة في كأس العالم، عبر مشاركاته الست الماضية، فعلى الأغلب كان الأخضر يرفع شعارًا ثابتًا، بأن المدرب الذي يقود الأخضر في التصفيات لا يكمل معه حتى المونديال، حتى وإن كان المدرب البديل سبق وأن قاد دفة المنتخب في مرحلة سابقة.

    * خورخي سولاري قاد المنتخب السعودي في فبراير 1994، بعد سلسلة من التقلبات، بين ليو بينهاكر ومحمد الخراشي وإيفو وترمان، أي قبل أربعة شهور من مونديال الولايات المتحدة.

    * كارلوس ألبرتو بيريرا عاد لتدريب المنتخب السعودي في يناير 1998، أي قبل خمسة شهور من مونديال فرنسا، بل وتمت إقالته بعد الخسارة في أولى جولتين بكأس العالم، ليتم الاستعانة بمساعده محمد الخراشي في آخر مباراة.

    * ناصر الجوهر عاد لتدريب السعودية في يناير 2002، بعد رحيل سلوبودان سانتراك، قبل ستة شهور من مونديال كوريا الجنوبية والمكسيك.

    * ماركوس باكيتا قاد السعودية في يناير 2006، بعد رحيل جابرييل كالديرون، ودرب الأخضر في مباراة واحدة بالتصفيات أمام اليمن، قبل التواجد في مونديال ألمانيا بعد خمسة شهور.

    * خوان بيتزي قاد السعودية في نوفمبر 2017، بعد رحيل فان مارفيك، أي قبل مونديال روسيا بسبعة شهور.

    وطبقًا لذلك، فإن هيرفي رينارد هو الوحيد الذي كسر تلك القاعدة مع الأخضر، حيث بات المدرب الوحيد الذي قاد رحلة المنتخب السعودي كاملة من التصفيات وحتى كأس العالم، خلال نسخة قطر 2022.

    • إعلان
  • Walid Regragui Morocco World Cup 2022Getty

    مدرب طوارئ صنع التاريخ في المونديال

    ولكن، إذا نظرنا إلى نصف الكوب الممتلئ، فإن وليد الركراكي كان خير مثال على نظرية "مدرب الطوارئ"

    ولكن، إذا نظرنا إلى نصف الكوب الممتلئ، فإن وليد الركراكي كان خير مثال على نظرية "مدرب الطوارئ"، الذي حقق إنجازًا تاريخيًا في كأس العالم، وهو الذي تولى تدريب المغرب قبل ثلاثة شهور فقط من مونديال قطر، قبل أن يصنع المعجزة مع أسود الأطلس، بالوصول إلى المركز الرابع، كأكبر إنجاز في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.

    هناك أيضًا الكثير من القصص في ذلك الشأن، بين مدربين جاؤوا بصورة مؤقتة، أو آخرين كانوا يعملون مساعدين، وتم منحهم زمام الجهاز الفني قبل وقت قصير من كأس العالم..

    * ماريو زاجالو: تولى تدريب منتخب البرازيل بعد إقالة جواو سالدانيا، قبل 3 شهور من كأس العالم 1970، ثم صنع المفاجأة، بتقديم واحدًا من أعظم المنتخبات في تاريخ كرة القدم، بين بيليه وجيرسون وتوستاو وريفيليلنو وجايرزينيو، وقادهم للفوز باللقب.

    * زالاتكو داليتش: تولى تدريب منتخب كرواتيا بصورة مؤقتة، قبل 8 شهور من المشاركة في كأس العالم 2018، إلا أنه قدم فريقًا يتمتع بانضباط تكتيكي وبدني متميز، ووسط ميدان "منيع" بين مودريتش وراكيتيتش، وقاد بلاده إلى نهائي المونديال لأول مرة في تاريخه.

    * خورخي سولاري (الذي تحدثنا عنه في الفقرة السابقة): والذي قاد منتخب السعودية لتحقيق أعظم إنجازاته في كأس العالم - حتى الآن -، بعدما قاده للدور الثاني في أولى مشاركة بالمونديال في 1994، رغم أنه تولى تدريب الأخضر قبلها بأربعة شهور.

    هذه بعض الأمثلة التي تعد بمثابة رسالة إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، بأنه ربما بات عليه أن يتخذ قرارًا جريئًا بإقالة رينارد، وأن "المدرب المؤقت" لا يعني الخروج بنتائج كارثية في المونديال.

  • Herve Renard GOAL ONLYGoal AR

    لماذا لا يفكر الاتحاد في إقالة رينارد؟

    هناك زاوية أيضًا يمكن طرحها، وهي "لماذا لا يفكر الاتحاد السعودي في إقالة هيرفي رينارد؟"، أو "لماذا تأخرت إقالة رينارد؟"، إذا ما تم اتخاذ القرار في الفترة المُقبلة، وسط تقارير تفيد بأن ودية صربيا، قد تكون الاختبار الأخير للفرنسي، بعد خسارته برباعية مصر قبل أيام.

    أكثر من زاوية، قد تعد مبررًا لتفكير الاتحاد السعودي، برئاسة ياسر المسحل، في استمرار الثقة تجاه رينارد، وقد يتم تحمل العاصفة، وإعطائه فرصة للبقاء حتى مونديال 2026..

    * الاستقرار

    سبب رئيس يجعل الاتحاد السعودي يصرّ على بقاء رينارد رغم كل شيء، بداعي معرفة الفرنسي بأجواء اللعب في المملكة منذ فترة طويلة، فضلًا عن سبب آخر، وهو تفادي الإحراج الذي قد يتعرض له الاتحاد، قبل حلم استضافة كأس آسيا 2027 - لأول مرة - حتى يتفادى الاتحاد مأزق كثرة تغيير المدربين الذين جاؤوا بعقد حتى نهاية البطولة الآسيوية، بين روبرتو مانشيني، الذي أقيل في أكتوبر 2024، أو هيرفي رينارد.

    * سمعة رينارد لدى فيفا

    الأمر الذي كشف عنه ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة، للرد على الغياب المفاجئ لرينارد عن المنتخب السعودي في مباراته أمام جزر القمر، بكأس العرب، لحضور قرعة مونديال 2026.

    المسحل قال حينها إن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طلب رينارد بالاسم، كونه يملك خبرات كبيرة، وكان مطلوبأ لحضور ورشة عمل على هامش قرعة المونديال.

    كلمات المسحل تعكس مكانة رينارد وشهرته لدى "الفيفا"، الأمر الذي يطبق شروط المدرب العالمي الذي يمثل واجهة كبيرة للمنتخب السعودي، ورحيله قد يحول الأمر إلى "صورة سلبية" قبل المونديال.

    * الوجه المظلم

    إذا ما تقرر رحيل هيرفي رينارد عن المنتخب السعودي، فإنه بات يملك الحجة التي يستطيع الإدلاء بها لمختلف وسائل الإعلام، حول عدم تحقيق تجربته المأمول مع الأخضر.

    رينارد الذي خرج في أكثر من مؤتمر صحفي ولقاء إعلامي، ليتحدث عن أزمة قلة دقائق اللاعبين المحليين في دوري روشن السعودي، مقارنة بالأجانب، وتأثيره على خياراته في المنتخب، الأمر الذي يجعل حديثه بشأن ذلك عالميًا، قد يمثل ضربة للمشروع السعودي، الذي بات حديث العالم منذ عام 2023، بأن ضم صفقات عالمية قد أثر بالسلب على المنتخب الأول، والذي لا يزال يحمل ذكرى جميلة لدى جماهير العالم، بأنه المنتخب الوحيد الذي حقق فوزًا على الأرجنتين في مونديال قطر، قبل تتويج ميسي ورفاقه باللقب.

  • كلمة أخيرة..

    في ظل المطالبات، بتعيين مدير فني جديد للمنتخب السعودي، خلفًا لرينارد، وطرح أسماء على غرار سيموني إنزاجي وجورج جيسوس وماتياس يايسله وجورجيوس دونيس وبريكليس شاموسكا، بحكم خبرتهم الكبيرة في دوري روشن، وكذلك الكوادر الوطنية "سعد الشهري وصالح المحمدي"، فإن اتحاد الكرة بات بين نارين، بشأن موقف رينارد الذي اعتمد عليه كثيرًا.

    رينارد كشف أيضًا عن قصر نظره مع المنتخب السعودي، بقوله إنه سيخرج مرفوع الرأس، كونه قاد الأخضر لكأس العالم مرتين، وهو إنجاز يستحق أن يكون فخورًا به، إلا أن الحديث عن مجرد الوصول للمونديال، بات نقطة سوداء جديدة للمدرب الفرنسي، ورسالة إنذار لاتحاد الكرة، بأنه ربما بات عليه المخاطرة بمدرب طارئ قد يصنع الإنجاز مع الأخضر في كأس العالم 2026. من يدري؟

المباريات الودية
صربيا crest
صربيا
صربيا
السعودية crest
السعودية
السعودية