ثورة المنتخب السعودي: كشف أسماء المرشحين لخلافة رينارد .. موقف الفرنسي وقرار حاسم بشأن إنزاجي وجيسوس!

فوق صفيح ساخن، هكذا باتت الأجواء في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع تعالي الأصوات حول رحيل مرتقب للفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الأول، قبل نهائيات كأس العالم 2026.

مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بدون رينارد على رأس المنتخب السعودي، سيناريو ليس رسميًا، ولكن المؤشرات تؤكد أن اتحاد الكرة يسير في الطريق نحو التوصل لاتفاق مع رينارد على إنهاء العقد، وتعيين مدير فني جديد

المنتخب السعودي تلقى ضربتين في شهر مارس؛ بخسارتين أمام مصر برباعية نظيفة، وصربيا بهدفين مقابل هدف، ضمن التحضيرات للمشاركة في كأس العالم، فضلًا عن تأهله "الصعب" للمونديال من مرحلة الملحق، بعد التعادل السلبي مع العراق.