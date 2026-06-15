رغم التفاؤل الكبير في معسكر المنتخب السعودي ورغبة الجيل الحالي في كتابة تاريخ جديد بعد الفوز التاريخي في كأس العالم قطر 2022 أمام الأرجنتين إلا أن الأورجواياني دانييل كارينيو؛ المدير الفني الأسبق للنصر، خرج بتقييمات غريبة للأخضر قبل مواجهة منتخب بلاده.
"بعض لاعبي المنتخب السعودي يتمنون العودة لبلدهم سريعًا" .. مدرب النصر الأسبق يخرج بإسقاطات غريبة قبل مواجهة أوروجواي
ما القصة؟
المنتخب السعودي يستعد لافتتاح مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة أوروجواي، في تمام الساعة الواحدة من صباح غدٍ الثلاثاء – بتوقيت مكة المكرمة – ضمن منافسات المجموعة الثامنة.
التفاؤل كبير في المملكة السعودية بمشوار المنتخب الوطني في كأس العالم 2026، خاصةً بعد إقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وتعيين اليوناني جورجيوس دونيس، والذي قاد الصقور في ثلاث وديات، حيث هُزم أمام الإكوادور (1-2) ثم انتصر أمام بورتوريكو (3-0)، وأخيرًا تعادل مع السنغال (0-0).
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كارينيو يقيم المنتخب السعودي
بحكم خبراته الطويلة داخل المملكة العربية السعودية، حيث قاد عدة فرق على رأسها النصر، قدم دانييل كارينيو تقييمًا للأخضر لتليفزيون بلاده، موضحًا الفارق بين دونيس ورينارد.
وقال كارينيو: "المنتخب السعودي أقل كرويًا من أوروجواي ومن ناحية الخبرة كذلك. السعودية تمر بمرحلة انتقال بين الأجيال، فقد خسرت جيلًا جيدًا جدًا من اللاعبين، كما أنها تعاني من قلة مشاركة اللاعبين المحليين. يجب أن نتذكر أن أندية الدوري السعودي تلعب بعشرة أجانب داخل الملعب، وبعد الطرد والإصابات يتبقى عادةً سبعة أو ثمانية أجانب في أرضية الميدان، لذلك لا تتوفر للاعب المحلي إلا أماكن قليلة، وغالباً ما تكون في مركز الظهير أو الدفاع أو بعض مراكز الوسط. المهاجم الوحيد الذي يشارك باستمرار هو سالم الدوسري، أما فراس البريكان وعبدالله الحمدان؛ وهما المهاجمان الصريحان، فأحدهما يلعب في الأهلي والآخر في النصر، وهما مهاجمان قويان جداً وممتازان، لكن عدد دقائق لعبهم محدود. فراس يلعب أكثر قليلاً، وقد يؤثر ذلك على السعودية".
وأضاف: "السعودية كذلك غيرت المدرب، ومن الناحية التكتيكية سيكون الأمر واضحًا جدًا، أعتقد أنه (دونيس) سيلعب بخط دفاع رباعي، لديه مدافعون يسمحون باللعب بثلاثة في الخلف، لكن المدرب اليوناني يلعب دائمًا بأربعة مدافعين، هو مدرب محافظ نسبيًا ومنظم جدًا تكتيكيًا. المدرب الفرنسي السابق (هيرفي رينارد) كان أكثر جرأة وشجاعة، وهذا لا يعني أنه أفضل أو أسوأ، بل أتحدث فقط عن خصائص المدربين. رينارد كان قادرًا على مفاجأة الخصوم كما فعل أمام الأرجنتين، لقد لعب بخط دفاع متقدم بطريقة لم يفعلها من قبل وفاجأ الأرجنتين، رغم أن الأرجنتين كانت قادرة على تسجيل عدد كبير من الأهداف بسبب الكم الهائل من الفرص التي أتيحت لها، فإنها خسرت المباراة في النهاية. لذلك سنرى منتخبًا سعوديًا أكثر تنظيمًا وهدوءًا، يركض كثيرًا ويفكر أكثر في الجانب الدفاعي، هذا ما أتوقعه بناءً على شخصية المدرب وطريقته في خوض البطولة".
مشكلة اللاعب السعودي في التحفيز
كل ما سبق قد يكون تحليلًا واقعيًا للمنتخب السعودي، لكن الغريب في حديث دونيس هو ما قاله بعد ذلك، حيث ادعى أن هناك بعض اللاعبين السعوديين الذين يتمنون نهاية مشوارهم في كأس العالم سريعًا، فقط كي يعودون لبلادهم.
أيضًا أدعى المدرب الأوروجواياني أن المنتخب السعودي يعاني من الدعم الجماهيري والشعبي، وإن كان ربما يُسقط هنا على حالة الانقسام في الوسط الرياضي بين الأندية التي تنعكس على المنتخب الوطني.
كارينيو استطرد: "المباراة الأولى دائمًا ما تكون مليئة بالحماس بالنسبة للسعوديين، اللاعب السعودي يعاني عادةً من مشكلة الدافع والتحفيز، لا يعيش كأس العالم بالطريقة نفسها التي نعيشها نحن، ولو قلت إن بعضهم قد يتمنى العودة إلى بلاده سريعًا فسيبدو الأمر غريبًا، لكن تحفيز اللاعب هناك ليس سهلاً، لذلك تجد الحماس في المباراة الأولى دائمًا، وإذا حدث أمر سلبي فإن الحماس يتراجع بسرعة".
واختتم: "كما أنهم لا يحصلون على دعم جماهيري وشعبي كبير، من هذه الناحية ربما نكون نحن أكثر قوة على صعيد الدافع. تكتيكيًا هم منظمون جدًا كما ذكرت، وفنيًا يمتلكون مهارات عالية جدًا وقدمًا ممتازة، أما بدنيًا فسيكونون على مستوى المنافسة، ليسوا استثنائيين بدنيًا لكنهم سيكونون في المستوى المطلوب".
مسيرة كارينيو في السعودية
الأوروجواياني صاحب الـ63 عامًا اقتحم عالم الكرة السعودية لأول مرة في سبتمبر 2012 من بوابة النصر، وهي الفترة الأولى التي استمرت حتى مايو 2014، قبل أن يقوده من جديد من أبريل إلى نوفمبر 2018.
كذلك عمل كارينيو مع الشباب، الوحدة والرياض في الدوري السعودي، حيث كان آخر عهده به في فبراير 2026 بالرحيل عن الأخير.
ورغم هذه المسيرة الطويلة إلا أنه لم يحصد سوى لقبي الدوري السعودي وكأس ولي العهد (2013-14) مع النصر.