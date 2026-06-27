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Saudi Arabia Cape Verde (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

المنتخب السعودي خارج كأس العالم: معجزة القروش تمزق تاريخ سالم .. بناء المستقبل لا يكون على أنقاض الحاضر!

فقرات ومقالات
السعودية
كاب فيردي
كأس العالم
سالم الدوسري
دياس فوزينيا
محمد العويس

الأخضر يودع المونديال مبكرًا..

وانتهى الحلم، المنتخب السعودي يودع نهائيات كأس العالم 2026، بتعادل سلبي مع كاب فيردي، على ملعب إن آر جي في هيوستن، ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الثامنة.

الرأس الأخضر يحقق المعجزة، وبثلاث نقاط فقط، يتأهل في مشاركته الأولى، إلى دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026، ليصعد إلى وصافة المجموعة الثامنة، ويرافق إسبانيا، بينما ودع الأخضر المونديال.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة الرأس الأخضر والسعودية في كأس العالم 2026..

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    سالم الدوسري يكتب التاريخ على حساب الأخضر

    بمجرد أن أعلن عن تواجده في التشكيل الأساسي للمنتخب السعودي، ضمن سالم الدوسري تحقيق أرقام مميزة في تاريخ بلاده بكأس العالم، بمشاركته في المباراة التاسعة، ليعادل الثلاثي سامي الجابر، عبد الله سليمان، حسين عبد الغني، كثاني أكثر اللاعبين تمثيلًا للأخضر في تاريخ المونديال، كما بات ثاني أكبر لاعب سعودي يشارك في البطولة.

    كل ذلك جميل، ولكن سالم الدوسري أثبت بأن كتابة التاريخ ليست كل شيء، وهناك ما هو أهم من ذلك، وذلك بعدما عاب أداء قائد الأخضر، عدة أمور على النحو التالي..

    * كثرة التراجع للخلف على حساب الفعالية الهجومية.

    * عدم القدرة على الانطلاقات من الطرف الأيسر للمساهمة في التحولات الهجومية.

    * غياب التنسيق مع لاعبي الأخضر في بعض اللقطات، مثل فراس البريكان أو سلطان مندش.

    واستنادًا من النقطتين الثانية والثالثة، فلعل هذا كان أحد أسباب التدرج البطئ في أداء لاعبي الأخضر، والذي قابله سرعة في التحولات من قبل لاعبي كاب فيردي، الأمر الذي جعل هجمات المنافس الإفريقي، رغم قلتها، أكثر خطورة نسبيًا على مرمى العويس.

    ومع قرار دونيس باستبدال الدوسري في الدقيقة 65، ليشرك عبد الله الحمدان، فإن سالم فشل في معادلة رقم سامي الجابر، بالتسجيل في ثلاث نسخ مختلفة، كما خسر فرصة الانفراد بلقب هداف العرب في المونديال، بعدما توقف رصيده عند 3 أهداف.

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  • تحول درامي في أرض أمريكا

    وكأنها قصة درامية، انقلبت فيها مجريات الأحداث، في الوقت الذي كانت فيه الجماهير السعودية تحلم بتكرار سيناريو 1994، على الأراضي الأمريكية.

    في نسخة 94، تأهل المنتخب السعودي، في مشاركته الأولى، إلى الدور الثاني من كأس العالم، ولكن المفارقة أن خروج الأخضر في النسخة الحالية "2026"، جاء على يد كاب فيردي، التي تأهلت في مشاركتها الأولى بالمونديال، إلى الدور المُقبل.

    الأمل الذي تحقق في الولايات المتحدة قبل 32 عامًا، تحول إلى "كابوس"، في نفس الأرض، لتكون "المشاركة الأولى" عنوان الإنجاز والإخفاق السعودي في أمريكا.

  • FBL-WC-2026-MATCH37-URU-CPVAFP

    فرحة الأم .. وفرص السعودية لا تستحق

    من أبرز ما شهدته المباراة، لقطة تواجد والدة الحارس فوزينها، في المدرجات، من أجل مؤازرة، ليتحقق أمل نجم الرأس الأخضر الذي ذرف من أجله الدموع، بعد تألقه أمام إسبانيا الذي جذب أنظار العالم.

    مع كل تصدٍّ لفوزينها، تتجه الكاميرات إلى والدته وهي تحتفل بنجلها حاملة العلم، إلا أن واقع المباراة يقول إن الهجمات السعودية، لم تحمل طابع الخطورة، التي تحتاج إلى هذا الانفعال الكبير، فما قدم المنتخب السعودي سوى فرصتين؛ سواءً برأسية محمد كنو التي انتهت بين أحضان الحارس، والثانية بمحاولة انفراد من عبد الله الحمدان، وتسديدة برعونة لم يجد معها فوزينها صعوبة في الإمساك بها.

  • وماذا عن مستقبل الكرة السعودية؟

    إذا أجزمنا بأن الانتصار أو تحقيق إنجاز، يخفي أي حديث عن السلبيات، فلعلّ هذه اللحظة المناسبة للحديث عن مستقبل الكرة السعودية، و"سلبيات" الحاضر الذي يفترض أن المستقبل يُبنى عليه.

    الواقع يقول إن المنتخب السعودي خاض مباراته الأفضل في كأس العالم 2026، أمام كاب فيردي، ولكن ماذا بعد؟ معاناة في إيصال الكرة لما بين الخشبات الثلاث، فرص نادرة، دونيس لجأ إلى "التجربة" في كأس العالم، فجعل محمد كنو يبدأ المباراة في مركز الهجوم، ثم عمد إلى تقوية الأطراف في الشوط الثاني، وبعد كل ذلك، لولا محمد العويس، وتألقه في الدقيقة 75، في التصدي لانفراد من لاروس دوارتي، لخرج الأخضر خاسرًا بهدف نظيف.

    بالتزامن مع كل ذلك، جاء سالم الأحمدي، المتحدث الرسمي لأكاديمية مهد، ليكشف أرقام ربما لتثير شعورًا بالحسرة، جيل 2008 و2009 متواجد في إيطاليا وأكملوا موسمًا كاملًا مع أقوى الفرق الإيطالية، وأكثر من 20 لاعبًا من جيل 2010 متواجدون في أكاديمية في إسبانيا، وقريبًا سيُدشن أكبر مختبر لاكتشاف المواهب بالعالم.

    والسؤال هو: أين تلك المواهب من "حاضر" الكرة السعودية، في الوقت الذي يبلغون فيه 17 و18 عامًا، في سن لاعبين مثل النجم الإسباني لامين يامال، ولكن، من حيث المشاركة في دوري روشن السعودي.. علامة استفهام.

    لنقل إن هناك نظرة للمستقبل، ولكن ماذا عن الحاضر؟ لماذا لا يطبق قانون في الدوري السعودي، يشترط تواجد المواهب السعودية تحت 21 عامًا، بجانب احتراف نجوم الأكاديميات في أوروبا، وأن يكون المنتخب هو المستفيد؟