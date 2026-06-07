لا يحتاج المنتخب السعودي لكأس العالم 2026 كي تبدأ الإشادات العالمية به، فقد فعل بالفعل بفضل مبارياته الودية التي خاضها على مدار الأيام الماضية.
التشاؤم في الرياض والإشادات عالمية .. المنتخب السعودي حديث العالم قبل مونديال 2026
وديات السعودية .. هزيمة وتعادل
يخوض المنتخب السعودي حاليًا فترة إعداد قبل كأس العالم 2026، تحت قيادة مدربه الجديد جورجيوس دونيس، بعد إقالة الفرنسي هيرفي رينارد.
وتلقى الأخضر الهزيمة في أول ودية وأول ظهور لدونيس على رأس القيادة الفنية أمام الإكوادور بثنائية مقابل هدف وحيد، في 31 من مايو الماضي.
أما في الودية الثانية أمام بورتوريكو، فقد انتصر الصقور الخضر بثلاثية نظيفة، في لقاء امتد لأربع ساعات تقريبًا، بعدما توقف على إثر العواصف في أمريكا.
إشادات عالمية
رغم الهزيمة أمام الإكوادور إلا أن دونيس نجح في وضع بصمته سريعًا على المنتخب السعودي، حيث لاحظ كل ما تابع المباراة استعادة الأخضر لهويته، بعدما كان في فترة رينارد الأخير.
أما عالميًا، فقد تداولت الحسابات العالمية مقطع فيديو لأجزاء من مواجهة الإكوادور، أظهرت مدى براعة اللاعبين السعوديين في الاستحواذ وتمرير الكرة بإتقان في مساحات ضيقة، وتلك الميزة التي لم تكن في عهد هيرفي رينارد.
على سبيل المثال لا الحصر، كتب اللاعب الإسباني روجر بونت "روكسي": "من بين المنتخبات الـ48 التي ستشارك في كأس العالم، السعودية هي أكبر مفاجأة لي. الفريق مترابط وينجح في السيطرة على الكرة وتمريرها في مساحات ضيقة جدًا".
التشاؤم في الرياض .. توقعات ماجدونا
حديث العالم عن مدى جودة اللاعبين السعودي في السيطرة على الكرة، يأتي بعد أيام قليلة من إحباط الأسطورة ماجد عبدالله للجماهير بتوقعاته لمشوار المنتخب الوطني في كأس العالم 2026.
"ماجدونا" عبر برنامج "في المرمى" توقع أن تتلقى السعودية الهزيمة في أول مباراتين بمرحلة المجموعات من مونديال 2026 أمام أوروجواي وإسبانيا، فيما ستتنتصر أمام كاب فيردي.
هذا التوقع أتى رغم أن الأخضر نجح في مفاجأة العالم في مونديال قطر 2022 وحقق انتصارًا تاريخيًا أمام الأرجنتين في المباراة الافتتاحية (2-1).
وماذا بعد؟
يستعد المنتخب السعودي لخوض آخر ودياته قبل انطلاق الحدث العالمي أمام السنغال، في العاشر من يونيو الجاري.
فيما يفتتح مشواره في المونديال بمواجهة أوروجواي في 16 من الشهر الجاري، ثم إسبانيا يوم 21، وختام المجموعات بمواجهة كاب فيردي في يوم 27 من الشهر ذاته.