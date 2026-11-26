المنتخب السعودي خاض ثلاث مباريات في مونديال الناشئين، خسر بدايتها بطريقة درامية أمام أوروجواي بنتيجة (2-3)، حيث وقّع فارس بوشقراء على ثنائية الأخضر من ركلتي جزاء، فيما حقق الصقور انتصارًا تاريخيًا على فرنسا، بهدف شامان القحطاني، ورغم التأخر أمام هايتي في الشوط الأول، إلا أن ثنائية عبد الله الدوسري وزيد البوري، منحت الأخضر عودة رائعة في المباراة، والبطولة بشكل عام، ليتأهل وصيفًا للمجموعة الرابعة بـ6 نقاط، بفارق الأهداف الذي منح فرنسا الصدارة، وأوروجواي ضمن أفضل ثالث.
خلف تأهل الأخضر: مدرب قال للأجانب "لا" وغياب الفرسان الخمسة .. ورسالة دونيس بشرة خير بعد كأس العالم!
خلف هذا التأهل .. مدرب قال للأجانب "لا"
وباستعراض مسيرة أحمد الحنفوش، المدير الفني للمنتخب السعودي للناشئين، أثار الإعلامي وليد الفراج، معلومة مثيرة، عبر برنامجه "روتانا سبورت مع وليد"، مؤكدًا أن الحنفوش رفض وجود مساعدين أجانب معه في الجهاز الفني، تحت مبدأ "Take it or leave it"، وأوضح أن مدرب الأخضر طُلب منه الاستعانة بمساعد أجنبي، إلا أنه رفض وقال: إما أن أكمل بمساعديني أو نرحل جميعًا، فتم التراجع عن فكرة الأجنبي.
هذا الأمر فتح باب الطرح حول عمل الأجانب في الكرة السعودية، فبينما وصفه الفراج بأنه يأتي ليعمل بعقده ثم يرحل، استند الناقد عبدالله المسند، إلى واقعة حدثت في مباراة تحت 16 عامًا، بين النصر والفتح، بقوله إن حارس الفتح استقبل 3 أهداف في أول نصف ساعة، ليقرر المدرب الإسباني استبداله وظل "يصارخ" عليه أمام الجميع، أما عن حارس منتخب الناشئين، عبدالله الماس، الذي ارتكب أخطاءً كثيرة في مباراة أوروجواي، إلا أن الحنفوش ظل يسانده، ويعطيه الثقة، حتى قدم مباراة للتاريخ أمام فرنسا، وساهم في رحلة التأهل.
الأخضر شارك بدون "الخماسي الأساسي"
واستكمالًا لاستعراض رحلة الأخضر "المثيرة" في كأس العالم للناشئين، كشف عبد الله المسند، عن معلومة لم يدركها الكثيرون، تثبت عبقرية أحمد الحنفوش، وقراءته الرائعة لملف الفئات السنية، بقوله إن المنتخب شارك في المونديال بدون 5 من عناصره الأساسية "البارزة"، وخاصة في خط الدفاع؛ ما بين أحمد إسحاق، وعلي اليحيى "القائد"، وسيف الصبحي، المختصّ الأول في الركلات الثابتة، وخالد شراحيلي، وعلي مكي، ورغم ذلك أن أفكار الحنفوش تمكنت من التغلب على هذه الظروف، فأنجب المونديال موهبة مثل زيد البوري، الذي شكل "نقطة فارقة"، في رحلة التأهل لدور الـ32.
وأشاد المسند، بالمدرب الحنفوش، قائلًا إنه متابع جيد لجميع المباريات والبطولات المتعلقة بالفئات السنية، وبحسب خبرته السابقة في الاتفاق، ورحلته في تدريب البراعم، فقد اكتشف العديد من النجوم، مثل يحيى الشهري وأحمد عكاش.
التكامل مع المنتخب الأول .. احذروا هذا الخطأ!
وبدوره، تحدث أحمد الحنفوش، مدرب أخضر الناشئين، عن إنجاز التأهل، الذي لم يكن سهلًا (كما قال زيد البوري)، حيث قال الحنفوش إنه بعد مباراة فرنسا، تم التواصل معه من قِبل اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب الأول، والذي أرسل مقطع فيديو، وطلب منه أن يظهره للاعبين، ليشعروا بوجود "ارتباط"، بين كبار الأخضر وفئاته السنية، كما أشاد بمتابعة مات كروكر، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي، وكذلك فهد المفرج، مدير المنتخب الأول.
هذا التكامل داخل منظومة الأخضر، يعد بمثابة "بشرة خير" لمستقبل الكرة السعودية، وإدارتها بشكل احترافي، خاصة في ظل "ثقة" الناشئين، التي أعرب عنها اللاعب عبد الرحمن المامي، بقوله إن هدفهم في البطولة هو المنافسة على الكأس، وليس مجرد التأهل من دور المجموعات.
ورغم ذلك، إلا أن رسالة تحذير أطلقها أحمد الفهيد، بسؤاله "أين سيلعب هؤلاء المواهب الذين يشاركون مع منتحب تحت 17 عامًا، في ظل وجود الأجانب والميزانيات في دوري روشن؟ مطالبًا بوضع مشروع للمنتخب السعودي، بدون أي اختراعات، يضمن الاستفادة من تلك المواهب، والبناء عليها، والتدرج في الصعود، مستشهدًا بتجربة النجم المصري محمد صلاح، الذي لم يبدأ رحلته في صفوف ليفربول (الذي كتب معه رحلة تاريخية قبل الانتقال إلى طرابزون سبور)، فيما طالب أيضًا بأن يكون للحنفوش مقعد في الجهاز الفني للمنتخب الأول مستقبلًا، بناءً على قراءته المميزة للفئات السنية.
وبدوره، حذر إبراهيم العنقري من اعتماد تلك المجموعة، باعتبارها "منتخب 2034"، مشددًا على ضرورة وجود منافسين، دون الاكتفاء بتلك العناصر دون تطوير الإمكانيات.
انتظروا هذا اللاعب
وما بين الأسماء التي خطفت الأنظار في مونديال الناشئين، مثل زيد البوري وشامان القحطاني وعبدالله الماس، وجه فهد المطوع، دفة التركيز أيضًا، على لاعب يمتلك الشخصية والقيادة التي تؤهله للعب مع الكبار، وهو نواف الهويري، نجم الأخضر تحت 17 عامًا، والذي يلعب في الفئات السنية بنادي التعاون.
وقال المطوع، عبر برنامج "المنصة"، إن نواف الهويري، لاعب وسط، يملك إمكانيات عالية، وشخصية قوية، جعلته يلعب مع لاعبين أكبر منه سنًا في فئات الناشئين، حتى بات قائدًا لمجموعته، فضلًا عن بادرة رائعة من نادي التعاون، حيث انضم للفريق الأول في معسكر الإعداد للموسم الرياضي، رغم كونه "موهبة ناشئة".
كلمة أخيرة..
ربما من المبكر الحكم على تحقيق الأخضر لإنجاز كبير في كأس العالم للناشئين، خاصة وأن هذا المنتخب يعد أحد المنتخبات التي فازت باللقب عام 1989، إلا أن هذا التأهل حمل معه آمالًا كبيرة بالفئات السنية، وكرّس وجود "الموهبة السعودية"، التي كان البعض ينكرها حتى وقت لاحق، خاصة وأن وجود كفاءات محلية تملك القراءة الجيدة للفئات السنية، أثبت عدم ضرورة الارتكان على العنصر الأجنبي، ولكن كما ذُكر، يبقى السؤال "وماذا بعد المونديال؟".
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