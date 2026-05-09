محمود خالد

حصالة الدبيخي واتهام السرقة: قرعة آسيا "خادعة" يا المنتخب السعودي .. هدية إيرانية مؤقتة ونهائي مبكر!

قرعة نارية في كأس آسيا 2027..

من قلب قصر سلوى التاريخي، أجريت مراسم قرعة نهائيات كأس آسيا 2027، التي تستضيفها السعودية لأول مرة في تاريخها، حيث أسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل.

المنتخب السعودي في مجموعة عربية خالصة، فيما يضرب منتخب قطر، حامل اللقب، موعدًا مع اليابان، في صدام مبكر بدور المجموعات.

    مجموعات كأس آسيا

    وسحبت مراسم قرعة كأس آسيا 2027، من أجل توزيع مقاعد المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة، علمًا بأنه لا يزال هناك مقعد متبقي، بين لبنان واليمن، في مواجهة ستحدد المتأهل منهما في الرابع من يونيو المُقبل.

    - المجموعة الأولى: السعودية - الكويت - عمان - فلسطين.

    - المجموعة الثانية: أوزبكستان - البحرين - كوريا الشمالية - الأردن.

    - المجموعة الثالثة: إيران - سوريا - قيرغيزستان - الصين.

    - المجموعة الرابعة: أستراليا - طاجيكستان - العراق - سنغافورة.

    - المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية - الإمارات - فيتنام - لبنان/ اليمن.

    - المجموعة السادسة: اليابان - قطر - تايلاند - إندونيسيا.

    السعودية والكويت .. فرصة للثأر من مقولة الدبيخي!

    وأصبح المنتخب السعودي، المستضيف، أمام مهمة ليست سهلة على الإطلاق، بعدما أسفرت القرعة عن وقوعه في مواجهة عربية خالصة، أمام الكويت وسلطنة عمان وفلسطين.

    صدام بين أصحاب أربع بطولات، ثلاثًا منها للسعودية وواحدة للكويت، وتاريخ كأس آسيا يقول إن الأخضر ينتصر ولا يتعثر، فيما يبقى الميدان خير رد على لغة التاريخ.

    * السعودية فازت على الكويت (1-0)، في كأس آسيا 1984.

    * السعودية تعادلت مع الكويت سلبيًا في كأس آسيا 1988.

    * السعودية فازت على الكويت (3-2)، في كأس آسيا 2000.

    وقد يدخل الأزرق الكويتي، المباراة بطابع الثأر، من مقولة حمد الدبيخي، لاعب المنتخب السعودي السابق، التي أثارت غضبًا من الجماهير الكويتية، في سبتمبر 2024، حينما وصف المنتخب الكويتي بأنه مثل الصين، وهذه المنتخبات تكون بمثابة (ألحصالة) في مجموعتها.

    ولمّا كان آخر لقاء جمع بين السعودية والكويت، في مباراة ودية، في مارس 2021، فإن آخر لقاء أقيم ضمن بطولة، شهد خسارة الأخضر بنتيجة (1-3).

    السعودية وعمان .. آن الأوان لكسر "نحس" الخليج

    رغم أن مواجهات المنتخبين تشهد أفضلية للسعودية، إلا أن سوء حظ غريب رافق الأخضر في مواجهاته أمام سلطنة عمان، في بطولة كأس الخليج العربي، حينما خسر منه مرتين بهدفين مقابل هدف، وآخرها في نصف نهائي خليجي 26.

    مرة وحيدة جمعت بين المنتخبين في كأس آسيا، خلال النسخة الماضية "2023"، وفازت فيها السعودية بشق الأنفس، بعدما قلبت الطاولة، ردًا على هدف صلاح اليحيائي، بثنائية عبد الرحمن غريب وعلي البليهي في الدقيقتين 79 و90+6.

    المواجهة الأخيرة، كانت في مجموعات كأس العرب 2025، والتي كانت شاهدة على تألق سالم الدوسري، فرغم أنه لم يسجل، إلا أنه صنع تمريرتين حاسمتين لفراس البريكان وصالح الشهري، وكانت بصمته واضحة في الكرات العرضية.

    السعودية وفلسطين .. الرد على "سرقة الفوز"

    إذا ما قلنا إن المنتخب السعودي لم يذق طعم الخسارة في أي مباراة أمام فلسطين، إلا أن السمة الواضحة في آخر المواجهات، بأن "الفدائي" صار أكثر قوة، ولم يعد تكرار الفوز بخماسية، مثلما حدث في تصفيات كأس العالم 2022، أمر وارد.

    المنتخب السعودي سقط في فخ التعادل مع فلسطين، في مجموعات كأس العرب 2021، ثم عاد والتقى به مجددًا في ربع نهائي البطولة العربية في 2025، وانتزع منه فوزًا بشق الأنفس، بنتيجة (2-1)، بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.

    وعن هذه المباراة، فتح عدي خروب، النار على لاعبي السعودية، حيث اتهمهم بـ"سرقة الفوز"، بعدما قال "كان هناك لاعب فلسطيني ساقط على أرضية الملعب، فطلبنا من نجوم المنتخب السعودي أن يخرجوا الكرة. لم يحترمونا؛ حيث فوجئنا بأنهم يكملون اللعب بشكل طبيعي، حتى سجلوا الهدف".

    قطر واليابان .. نهائي مبكر و"وجه السعد"

    وبالانتقال من مواجهات السعودية، إلى صدام قطر واليابان، الذي يعد بمثابة "نهائي مبكر"، لمنتخبين قد يعد كل منهما وجه السعد على الآخر.

    في نسختين فازت فيهما اليابان باللقب، التقت فيهما بقطر في نسختي 2000 و2011، حيث تعادلا في الأولى بهدف لمثله، وفاز الساموراي في الثانية بنتيجة (3-2).

    وكانت المواجهة الأخيرة بينهما في نهائي كأس آسيا 2019، حيث كانت البوابة الأولى للعنابي لمعانقة المجد، بعد الفوز بثلاثية المعز علي وعبد العزيز حاتم وأكرم عفيف.

    القرعة أنصفت إيران سياسيًا

    في ظل القلق التي تمليه علينا الأوضاع السياسية في منطقة الخليج، في ظل تبعيات الصراع العسكري بين إيران وأمريكا وإسرائيل، وضرب بعض المناطق في الدول الخليجية، فإن قرعة كأس آسيا، جاءت لتنحي هذه التوترات جانبًا، على الأقل في مرحلة المجموعات.

    المنتخب الإيراني تجنب أي مواجهة مع منتخبات الخليج، بعد وقوعه في المجموعة الثالثة مع سوريا وقيرغيزستان والصين، فيما تبقى المواجهة قائمة، حال التأهل للأدوار الإقصائية.