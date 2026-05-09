حصالة الدبيخي واتهام السرقة: قرعة آسيا "خادعة" يا المنتخب السعودي .. هدية إيرانية مؤقتة ونهائي مبكر!

وسحبت مراسم قرعة كأس آسيا 2027، من أجل توزيع مقاعد المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة، علمًا بأنه لا يزال هناك مقعد متبقي، بين لبنان واليمن، في مواجهة ستحدد المتأهل منهما في الرابع من يونيو المُقبل.
- المجموعة الأولى: السعودية - الكويت - عمان - فلسطين.
- المجموعة الثانية: أوزبكستان - البحرين - كوريا الشمالية - الأردن.
- المجموعة الثالثة: إيران - سوريا - قيرغيزستان - الصين.
- المجموعة الرابعة: أستراليا - طاجيكستان - العراق - سنغافورة.
- المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية - الإمارات - فيتنام - لبنان/ اليمن.
- المجموعة السادسة: اليابان - قطر - تايلاند - إندونيسيا.