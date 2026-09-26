ثأر مزدوج: البريكان خدم الحمدان وحسم الصراع .. لا تأمن المنتخب السعودي بعد "مقالب" ثنائي الهلال أمام عمان!

"تم الثأر بنجاح"، هكذا جاء ردّ المنتخب السعودي، لدين عمره 634 يوم، لينجح في تحقيق انتصار ساحق على سلطنة عمان بنتيجة (3-0)، في قمة كروية ابتسمت للأخضر، وأعادته لزمن الكرة الجميلة، من قلب ميدان الإنماء، في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".
مباراة انتهت "عمليًا"، في شوطها الأول، بثلاثية حملت توقيع فراس البريكان "هدفين د11 و34"، وحسن كادش "د18"، ليضمن المنتخب السعودي مكانًا في الدور نصف النهائي، من البطولة المُقامة في جدة، قبل مواجهة "حسم الصدارة" أمام العراق.
ولم تخلُ المباراة بدورها من أحداث جدلية، بين قرار الحكم البحريني عمار إبراهيم محفوظ، والذي ألغى ركلة جزاء للمنتخب السعودي وهدفًا عمانيًا (طالع التفاصيل).
لنستعرض معًا لمحات من مباراة عمان والسعودية، وماذا تغير عن لقاء الجولة الأولى، وأخرج نسخة "الوحش" السعودي في مواجهة "الأحمر"..