بينما ينتظر الجميع هذه المباريات، للدفاع عن قميص منتخب بلده، حتى وإن كانت الفوارق الفنية كبيرة، للإعلامي الرياضي السعودي عبدالعزيز المريسل وجهة نظر خاصة في لقاء السعودية وإسبانيا، إذ يرى ضرورة عدم إشراك اللاعبين الأساسيين!
مقترح يهدد سمعة المنتخب السعودي أمام العالم .. أغرب نصيحة إلى دونيس قبل مواجهة إسبانيا
موعد مواجهة السعودية وإسبانيا
الأخضر السعودي يلتقي بنظيره الإسباني اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026.
يدخل المنتخب السعودي المباراة وقد تعادل في الجولة الأولى أمام أوروجواي، وكذلك خرج الماتادور بنقطة أمام كاب فيردي، ويريد الانتقام لسمعة بطل أوروبا.
"الفوز أمام إسبانيا مستحيل"
رغم أن المنتخب السعودي حقق المفاجأة في كأس العالم قطر 2022 وافتتح مشواره بالفوز أمام الأرجنتين بثنائية مقابل هدف وحيد إلا أن المريسل يرى أن الفوز أمام إسبانيا مستحيل.
ويرى الإعلامي السعودي أن على اليوناني جورجيوس دونيس؛ المدير الفني للصقور الخضر، الرهان على مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات أمام كاب فيردي، لحسم التأهل لدور الـ32 من مونديال أمريكا الشمالية.
المريسل كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "مباراة منتخبنا السعودي اليوم أمام منتخب إسبانيا لا بد أن نكون فيها منطقيين ونحن نواجه أحد أهم المرشحين لتحقيق كأس العالم. حكاية أن ممكن نكرر نتيجة الأرجنتين هذه مستحيلة، ليس تشاؤم، لكن ليس من المعقول أن يصل بي التفاؤل لهذه الدرجة".
وأضاف: "الخطوة الصحيحة هي التفكير في نقاط الرأس الأخضر".
"على دونيس إراحة الأساسيين"
ولكي يراهن المنتخب السعودي على مواجهة كاب فيردي الأخيرة، اقترح المريسل ضرورة إراحة اللاعبين الأساسيين خلال مواجهة إسبانيا الليلة، في عدم ثقة واضحة في الكتيبة الحالية رغم الأداء الجيد الذي ظهروا به أمام أوروجواي في الجولة الأولى.
المريسل استطرد مقترحه: "أتمنى من دونيس يقوم بإراحة عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، عبدالله الخيبري، محمد كنو، سالم الدوسري، فراس البريكان، وذلك لتجهيزهم للقاء الرأس الأخضر".
مؤكد أن مقترح المريسل لم يلق استحسانًا من متابعيه، الذين ذكروه بأنها مباراة قد تهدد سمعة المنتخب السعودي أمام العالم حال الخروج بنتيجة كارثية على إثر إراحة الأساسيين، خاصةً وأن هناك من ينتظر للشماتة في نتائج الثورة السعودية بعد التعاقد مع نجوم أوروبا.
موعد مواجهة السعودية وكاب فيردي
أما عن موعد المباراة التي يراهن عليها عبدالعزيز المريسل، فمن المقرر أن يختتم المنتخب السعودي مرحلة المجموعات بالحدث العالمي بمواجهة كاب فيردي في 27 من يونيو الجاري.