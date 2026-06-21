مقترح يهدد سمعة المنتخب السعودي أمام العالم .. أغرب نصيحة إلى دونيس قبل مواجهة إسبانيا

رغم أن المنتخب السعودي حقق المفاجأة في كأس العالم قطر 2022 وافتتح مشواره بالفوز أمام الأرجنتين بثنائية مقابل هدف وحيد إلا أن المريسل يرى أن الفوز أمام إسبانيا مستحيل.

ويرى الإعلامي السعودي أن على اليوناني جورجيوس دونيس؛ المدير الفني للصقور الخضر، الرهان على مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات أمام كاب فيردي، لحسم التأهل لدور الـ32 من مونديال أمريكا الشمالية.

المريسل كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "مباراة منتخبنا السعودي اليوم أمام منتخب إسبانيا لا بد أن نكون فيها منطقيين ونحن نواجه أحد أهم المرشحين لتحقيق كأس العالم. حكاية أن ممكن نكرر نتيجة الأرجنتين هذه مستحيلة، ليس تشاؤم، لكن ليس من المعقول أن يصل بي التفاؤل لهذه الدرجة".

وأضاف: "الخطوة الصحيحة هي التفكير في نقاط الرأس الأخضر".







