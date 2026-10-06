"لحظة فارقة" انهار معها الأبيض ونصبت المنتخب السعودي بطلًا لخليجي 27 .. اتركوا جورجيوس دونيس وشأنه، وإلى الإمارات "لا تجعلوهم يغتالونكم بشماعة التجنيس"!

بعد 23 عامًا من الغياب عن منصات التتويج، عاد المنتخب السعودي للصورة عبر بوابة كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"، حيث توج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

الصقور الخضر حققوا الفوز اليوم الثلاثاء، بثنائية نظيفة، أمام المنتخب الإماراتي، على استاد الإنماء في جدة، بنهائي خليجي 27.

الثنائية سجلها همام الهمامي وفراس البريكان في الدقيقتين 11 و14 من عمر الشوط الأول، ومعها لم يفلح الأبيض الإماراتي في العودة للمباراة من جديد.









هذا التتويج هو الأول للمنتخب السعودي منذ عام 2003، حيث توج حينها بالبطولة الخليجية كذلك، بخلاف نسختي 1994 و2002.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح نهائي المنتخبين السعودي والإماراتي، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



