خليجي 27 | هدية زرقاء للمنتخب السعودي في اليوم الوطني .. كويتي نجم المباراة وثنائي الأخضر يتورط بـ"معاناة" سالم الدوسري!

"سالم الدوسري ليس في أفضل حالاته، لكن من قادر على حل محله؟!" .. عبارة تكررت على مسامعنا في مختلف المناسبات بالسنوات الأخيرة، حيث كان التورنيدو مهيمنًا على الطرف الأيسر سواء في المنتخب السعودي أو الهلال.
لكن في الموسم الجاري ومع غياب سالم للإصابة، هيمن الهولندي كريسينسيو سامرفيل على مركز الجناح الأيسر، وتبدو استعادة الدوسري لمركزه بعد اكتماء شفائه صعبًا للغاية وسط تألق الهولندي.
واليوم وإن استمر الوضع كما هو عليه، يبدو أنه سيخسر مكانه في المنتخب السعودي كذلك..
الإسقاط هنا على تألق همام الهمامي خلال مواجهة السعودية أمام الكويت، حتى بعيدًا عن كونه صاحب التسديدة التي أحرز منها يوسف الحقان هدف المباراة بالخطأ في مرماه.
صاحب الـ22 عامًا شارك مركز الجناح الأيسر مع صالح أبو الشامات، وكلاهما قدم مباراة جيدة، لكن ما يعيب الأخير "الفلسفة الزائدة" مع سوء عرضياته، حيث كان بطل "الركنيات السيئة" الليلة، والغريب أن المدرب جورجيوس دونيس أوكل له المهمة رغم ذلك.
أما الهمامي فهو على النقيض تمامًا مقارنة بعيوب أبو الشامات، خاصةً فيما يتعلق باللمسة الأخيرة أو إتقان العرضيات وصناعة الفرص.
لكن يبقى العامل الأهم وسط الإشادة بما قدمه الهمامي الليلة هو "الاستمرارية"، فسالم الدوسري حمل المنتخب السعودي لسنوات قبل تراجعه في الأعوام الأخيرة، فهل يقدر همام الهمامي على حمل تركته كاملة؟ .. لنرى مع ظهوره في مباريات أكثر وأقوى!