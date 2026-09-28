جرح كأس آسيا لم يتوقف: السعودية والعراق .. ابحث دائمًا عن إشعال أزمة والسرّ في "بطلي 2007"!

في تصرف أشبه بـ"تسرع في الحكم"، خرج الإعلامي علي نوري، ليشعل الأجواء، حينما زعم بأن يونس محمود، أسطورة الكرة العراقية ورئيس الاتحاد المحلي، لم يتم استقباله بشكل لائق في جدة، ليتفنن في "توبيخ" اللجنة المنظمة لكأس الخليج، بين وصف الأمر بعقدة سعودية من هدف يونس، الذي جاء في نهائي كأس آسيا 2007، ومقولته "الذي لم يستقبل يونس، فهذا يمثل أخلاقه وتربيته وعقدة لديه".

هنا، جاء رد اللجنة المنظمة ليفنّد كل ما ذكره علي نوري، حيث أوضحت اللجنة أنه تم التجهيز لاستقبال يونس محمود في جدة، من خلال نائب رئيس الاتحاد السعودي، لؤي مشعبي، إلا أنه موعد حضوره تم تعديله مرتين، فيما كان اتحاد الكرة يرتّب معه في كل من المواعيد الثلاثة، لاستقباله في صالة كبار الشخصيات، إلا أنه بعد وصوله، فضل مغادرة المطار بشكل شخصي، رغم أن مشعبي كان في انتظاره.

أما بالحديث عن نشأت أكرم، فرغم أنه من حقه توجيه بعض الانتقادات، إلا أنه وصف النقل التليفزيوني للبطولة المُقامة في جدة، بأنه الأسوأ في كأس الخليج منذ سنوات طويلة، مستشهدًا بلقطات للعبات محورية، في عدة مباريات، شهدت سوءًا في النقل، ما بين مباريات العراق والكويت، والسعودية أمام عمان، وأيضًا، ركلة جزاء اليمن، التي لم تحتسب أمام قطر، في ظل عدم إعادة اللقطات سوى مرة واحدة، ومن زوايا محددة.

وبالعودة إلى الإعلامي علي نوري، فإن له سابقة أيضًا، في إشعال الأجواء مع السعودية، خلال بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، حينما تسبب أحد حضور برنامجه، الحارس الأردني الأسبق محمد أبو داود، في إحراج الإعلامي إبراهيم الفريان، متسائلًا "هل أنت إعلامي؟"، فضلًا عن تأكيده بأنه لا يعرفه ولم يشاهده في التلفاز، وهو الأمر التي وًصف بعد ذلك بـ"مسرحية هزلية".



