وسط ترشيحه لقيادة المنتخب السعودي .. الاتحاد الإيطالي يكشف رسميًا حقيقة محاولات خطف سيموني إنزاجي من الهلال

صاحب الـ49 عامًا مرتبط بعقد مع الهلال يمتد لنهاية الموسم المقبل 2026-2027، بعدما تم التعاقد معه في يونيو الماضي.

لكن عدد من الإعلاميين السعوديين يرشحونه حاليًا لتولي المسؤولية الفنية للصقور الخضر في كأس العالم 2026، بدلًا من الفرنسي هيرفي رينارد، على إثر تراجع نتائج المنتخب الوطني وأدائه.

على جانب آخر، زعمت بعض التقارير الصحفية كذلك خلال الساعات القليلة الماضية، دخول إنزاجي في حسابات الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بعد فشل الأزوري في التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، للمرة الثالثة على التوالي.

المنتخب الإيطالي فشل بالأمس في حسم نهائي الملحق المؤهل لنهائيات المونديال لصالحه، إذ تلقى الهزيمة أمام منتخب البوسنة والهرسك في ركلات الترجيح.