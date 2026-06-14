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Saudi Arabia v South Korea: Round Of 16 - AFC Asian CupGetty Images Sport
محمود خالد

"أخشى على اسلوب الأخضر أكثر من أوروجواي" .. دونيس ينصف كنو وهذا المركز يضعه في حيرة قبل كأس العالم!

كأس العالم
السعودية
جيورجوس دونيس
أوروجواي
محمد كنو

السعودية تواجه أوروجواي الثلاثاء..

يبدو أن اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، قد استقر بنسبة كبيرة، على تشكيل الأخضر الذي يستعد لخوض أولى مبارياته في نهائيات كأس العالم 2026.

ويتأهب المنتخب السعودي، لاختبار صعب، بعد قيادة دونيس للأخضر قبل فترة قصيرة من المونديال، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد، حيث يخوض النسور أولى مبارياتهم، صباح الثلاثاء، أمام أوروجواي.

  • Donis Saudi Arabia World Cup 2026 (Goal Only)Goal AR

    مركز "محير" لدونيس

    وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن دونيس استقر على منح الفرصة للحارس محمد العويس، للمشاركة أساسيًا في مباراة أوروجواي، في ظل استمرار تأهيل الحارس نواف العقيدي، الذي عانى من الإصابة طوال الفترة الماضية.

    وفي ذات السياق، ارتفعت حظوظ محمد كنو، لقيادة وسط ميدان المنتخب السعودي، في أولى مبارياته بالمونديال، من أجل فرض العمق والصلابة في منطقة المناورات.

    في المقابل، لا يزال مركز "الجناح الأيمن"، محيرًا لدونيس، والذي يفاضل بين محمد أبو الشامات وسلطان مندش، خلال الحصص الأخيرة.

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  • "أخشى على أخطاء المنتخب أكثر من أوروجواي"

    وفي هذا السياق، وجه المحلل الرياضي عماد السالمي، رسالة تحذير إلى دونيس، بقوله إنه يخشى على اسلوب لعب المنتخب السعودي، أكثر من الخطورة المحتملة التي سيصنعها المنافس الأوروجوياني في قلب الميدان.

    وأوضح السالمي أن أوروجواي تتمتع بالضغط العالي، بتواجد 6 لاعبين في ملعب الخصم، محذرًا من ارتكاب لاعبي الأخضر لأخطاء في التمريرات، في الثلث الخلفي، وخاصة وأن الأخطاء مع ضغط الخصوم، سيؤدي إلى استقبال الأهداف، كما وصف الأمر بوقوله "فالفيردي قادر على الخروج بكرة أو اثنتين يتسبب فيها بمشاكل".

    وأضاف السالمي أن المنتخب السعدي سيقع في ورطة، إذا ما اعتمد على المبالغة في البناء من الخلف، أو التعامل مع الضغط العالي، فضلًا عن خطورة أوروجواي في الكرات الثابتة، ما بين أراوخو أو خيمينيز أو داروين نونيز، في الوقت الذي يعاني فيه الأخضر من التعامل مع الركلات الثابتة، كما أنها كانت معاناة واضحة لدونيس، حينما كان يدرب الخليج.

    واختصر السالمي رسالته قائلًا إن منتخب أوروجواي ليس مرعبًا، ولكن تفاصيله في أرض الملعب مرعبة، من حيث الضغط العالي وإخراج الكرة من الخلف، ويجب على دونيس اختيار الاسلوب المناسب، والتوازن في الملعب.


  • salem and kannotwitter

    رسالة تشكيك في كنو

    وأبدى الهريفي اعتراضه على فكرة ضم محمد كنو، الذي وصفه بأنه لاعب تبرزه المجموعة أكثر من إمكانياته كلاعب وسط، وأنه ليس ديناميكيًا أو سريعًا بالكرة، أو يملك القدرة على التغطية، وإنما هو جيد فقط في التسديد والألعاب الهوائية.

    وأوضح الهريفي أن المجموعة الحالية ليست بحاجة لكنو فنيًا، وخاصة إذا ما قرر دونيس أن يلعب في المركز رقم 8، منوهًا بأن رينارد كان يستعين بكنو بمركز 10 الذي كان أنسب له، بفضل الاقتراب والتسديد، ولكن مركز ثمانية، يحتاج إلى لاعب قادر على قطع الكرات، والتغطية مكان سعود عبد الحميد حال التقدم على الطرف الأيمن.

    ورفض الهريفي أيضًا فكرة الاستعانة باللاعب عبد الله الخيبري، الذي وصفه بأنه نال أكثر من فرصة، إلا أنه لا يزال مصرًا على اللعب بنفس الرتم، دون تطور أو شغف باللعبة.

  • Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    قائمة السعودية في كأس العالم

    وكان دونيس قد استقر على قائمة الـ26 لاعبًا، للمشاركة في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي جاءت على النحو التالي..

    * حراسة المرمى: نواف العقيدي، محمد العويس، أحمد الكسار.

    * خط الدفاع: حسن كادش، علي لاجامي، حسان تمبكتي، عبد الإله العمري، جهاد ذكري، سعود عبد الحميد، نواف بوشل، متعب الحربي، علي مجرشي، محمد أبو الشامات.

    * خط الوسط: عبد الله الخيبري، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، أيمن يحيى، زياد الجهني، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سلطان مندش، خالد الغنام.

    * خط الهجوم: عبد الله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.

    وأسفرت القائمة النهائية، عن استبعاد خمسة لاعبين، وهم الحارسين عبد القدوس عطية وعبد الرحمن الصانبي، فضلًا عن زكريا هوساوي، عبد الله آل سالم، صالح أبو الشامات.

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