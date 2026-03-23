المنتخب الإيطالي في معسكر تدريبي في كوفيرتشيانو: البرنامج وأحدث المستجدات حول تشكيلة الفريق استعداداً لمباراة نصف نهائي التصفيات ضد أيرلندا الشمالية

ثلاثة أيام متبقية. العد التنازلي لمباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية، التي تُعد ضمن مباريات نصف نهائي التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى الدور النهائي لكأس العالم 2026: الفائز سيتأهل إلى النهائي لمواجهة الفائز في مباراة ويلز والبوسنة. من المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس 26 أبريل في ملعب بيرغامو (نيو بالانس أرينا) على أن تبدأ في الساعة 20:45.





اليوم في الساعة 14:00، سيتحدث المدرب جينارو جاتوزو في مؤتمر صحفي قبل أول حصة تدريبية التي تبدأ في الساعة 17:00.



