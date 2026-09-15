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زهيرة عادل

أنصفه المنتخب الأرجنتيني وأحبطه لاعبو فيورنتينا أمام بيزا .. رهان محبي الأرقام مع "المزعج" فرانكو ماتانتونو خاسر!

فقرات ومقالات
فرانكو ماستانتونو
فيورنتينا ضد بيسا
فيورنتينا
بيسا
كأس إيطاليا
الأرجنتين
ريال مدريد

كيف كانت ليلة المعار من ريال مدريد أمام بيزا في كأس إيطاليا؟

وسط مشاركة الأرجنتيني فرانكو ماتانتونو أساسيًا، عبر فيورنتينا لدور الـ16 من كأس إيطاليا 2026-27، بعد الفوز أمام بيزا بثلاثية نظيفة، يوم الثلاثاء.

ثلاثية الفيولا سجلها ماتيو بيليجرينو، ويلفريد جنونتو وبيدرو جونسالفيس في الدقائق 40، 71 و2+90.

بهذه النتيجة يتأهل فيورنتينا لمواجهة نابولي في دور الـ16 من كأس إيطاليا، في محاولة لتجنب سيناريو العام الماضي، حيث ودع من ذاك الدور البطولة.

أما عن ليلة الموهبة الأرجنتينية مع النادي الإيطالي، فكما كان اسمه ليس من بين محرزي الأهداف، فهو كذلك ليس من بين المساهمين بها، فماذا قدم إذًا؟


  • تخلى عن طريقته المفضلة .. بين التعليمات وإجبار الزملاء

    استلام الكرة على طرف الملعب ثم التوغل للعمق ومن هنا يحدث الفارق .. هذه هي الطريقة المفضلة للاعب المعار من ريال مدريد إلى فيورنتينا، لكنه تخلى عنها بعض الشيء خلال مواجهة بيزا.

    على مدار 60 دقيقة لعب لماتانتونو في لقاء الليلة بكأس إيطاليا، تركز لعبه على الطرف مع الدخول للعمق على فترات على عكس العادة.

    لم يتضح ما إذا كانت تلك هي تعليمات مدربه باولو فانولي أم أن طريقة لعب لاعبي الفيولا هي ما أجبره على ذلك..

    لاعبو فيورنتينا لم يربطوا اللعب بطريقة جيدة مع صاحب الـ19 عامًا، ففي كل مرة غالبًا حاول بها تشكيل ثنائية بتمرير الكرة لزميله ثم التحرك داخل منطقة جزاء الخصم، لم يمرر زميله له الكرة من جديد .. وإن حدث، فالأرجنتيني ببطئه في التصرف، يمنح دفاع بيزا الفرصة لإبطال الهجمة.

    على هذا المنوال سارت المباراة، لكنها على كل حال لم تكن مباراة سيئة من الناحية الفردية بالنسبة لماتانتونو..


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  • ACF Fiorentina v Pisa SC - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    عذرًا لمحبي الأرقام

    أحرز ماتانتونو "هاتريك" أو ثلاثية في المباراة الأخيرة خلال مواجهة فينيسيا بالجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، قبل أيام قليلة، وربما ظن البعض أنه سيفعل في كل مباراة، لكنه صام عن التهديف والصناعة في المباراة التالية مباشرةً أمام بيزا.

    لكن إن كان حساب نجاح خطوة إعارته لفيورنتينا سيكون بالأرقام، فهذا رهان خاسر، لأن تأثيره في الملعب حاضر في جوانب أخرى..

    ماتانتونو الليلة كان مزعجًا للاعبي بيزا بدرجة كبيرة، وربما كان الأكثر إزعاجًا في الملعب، حتى لجأوا لاستعمال العنف مرات لإيقافه.

    ضربة في وجه الأرجنتيني تارةً تسببت في كارت أصفر لفيليبي لويولا؛ لاعب بيزا، وركلة أخرى في القدم من الخلف، أسفرت عن إنذار لزميله سيمون كانستريلي، وربما عنف الأخير تجاه ماتانتونو كان يستحق إنذارًا ثانيًا، لكن التحكيم كان رحيمًا به بعض الشيء.

    وبخلاف ذلك، كان المعار من ريال مدريد بالمرصاد دفاعيًا، حيث استرد الكرة من لاعبي بيزا أربع مرات، مع القيام بثلاث عرقلات ناجحة، فمع التزامه باللعب على طرف الملعب أكثر من الدخول للعمق، كان يقدم المساندة دفاعيًا وهجوميًا على حدٍ سواء.


  • الختام مع العودة للمنتخب الأرجنتيني

    ليلة ماتانتونو مع فيورنتينا أمام بيزا، اختتمت بإعلان قائمة المنتخب الأرجنتيني لمعسكر شهر سبتمبر الجاري..

    ست مباريات مع فيورنتينا كانت كافية لإقناع الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني بإعادة صاحب الـ19 عامًا للمباريات الدولية من جديد.

    آخر مشاركات الجناح الشاب الدولية كانت في ودية موريتانيا بشهر مارس الماضي، ومن حينها غاب، إذ لم يشارك في كأس العالم 2026.

    وبين مؤيد ومعارض لعودته، تبقى التجربة الإيطالية للأرجنتيني في مهدها، والحكم عليها لا يزال مبكرًا، خاصةً وهو لا يزال يبحث عن نفسه من جديد بعد تجربة مخيبة مع ريال مدريد.



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